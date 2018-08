Bei einem Unfall am Freitag ist bei Bad Schussenried eine Person leicht verletzt worden. Das teilt die Polizei mit. Ein 56-Jähriger war mit seinem Audi auf der L 283 von Sattenbeuren in Richtung Steinhausen unterwegs. Kurz vor 18 Uhr bog er nach links in den Riedweg nach Aichbühl ab. Dabei übersah er einen Audi TT. Der kam ihm entgegen. Der 49-jährige Fahrer des TTs wich nach links aus. Trotzdem berührten sich die Fahrzeuge. Der TT schleuderte in die Böschung und prallte mit dem Heck gegen einen Baum. Dabei wurde der 49-Jährige leicht verletzt. Die Polizei rückte zur Unfallaufnahme an. Den Schaden an den Audis schätzen die Beamten auf 10 000 Euro.