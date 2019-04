Elsässer Schüler zu Gast in Bad Schussenried

13 Schüler des Collège de l’ Eichel aus Diemeringen im Elsass haben vor Kurzem die Jakob-Emele-Realschule in Bad Schussenried besucht. Seit Herbst vergangenen Jahres haben sich die deutschen und französischen Schüler Briefe geschrieben und Handynachrichten ausgetauscht, sodass die Vorfreude auf die erste Begegnung groß war.

Neben gemeinsamem Unterricht am Vormittag, einem Empfang im Rathaus und einem Tagesausflug zu den Pfahlbauten und nach Konstanz, stand ein gemeinsames Schnupperpraktikum auf dem Programm. Die deutschen Schüler suchten sich einen Praktikumsplatz bei Firmen und Einrichtungen in Bad Schussenried und Umgebung, wie zum Beispiel bei den Firmen Baudat oder Schlegel in Dürmentingen, bei der Buchhandlung Eulenspiegel oder der Schreinerei Mayerföls. Dort absolvierten sie zusammen mit den französischen Schülern einen Praktikumstag, der den Schülern interessante Einblicke zum einen in die deutsche Berufswelt und zum anderen in die Alltagssprache ermöglichte. Die Schüler erhielten zudem ein Testat, das sie ihren zukünftigen Bewerbungen beilegen können.

Die Schussenrieder Schüler freuen sich bereits auf das Wiedersehen im Mai, wenn sie in Frankreich zu Gast sein werden. Aus Sicht des Schulleiter Albrecht Binder und der Französischlehrerin Corinna Walker-Schaub stellt dieser Austausch für die Schüler nicht nur für den Spracherwerb eine wichtige Erfahrung dar, sondern sie leistet auch einen Beitrag zur Förderung der persönlichen Entwicklung und des gegenseitigen Verständnisses in einem gemeinsamen Europa.