Eisensammlungen helfen dem Musikverein

Der Förderverein des Musikvereins Steinhausen-Muttensweiler hat bei der Hauptversmmlung die komplette Vorstandschaft im Amt bestätigt. Vorsitzender bleibt Fritz Oberhofer, Stellvertreter Erich Krug. Die Kasse führt Carola Krug, Schriftführerin ist Martina Schmid und die Beisitzer heißen Carmen und Martin Vollmer, Alois Maurer und Anita Rieger. Kassenprüfer sind weiterhin Marianne Ackermann und Karl Schmid. An der Generalversammlung nahem außer den Ortsvorstehern Guido Klaiber aus Steinhausen und Guido Steinhauser aus Muttensweiler auch der Musikvereinsvorsitzende Josef Krug sowie der neue Dirigent Georg Zubler teil.

In seinem Bericht erwähnte der Fördervereinsvorsitzende Oberhofer unter anderem die alljährliche Alteisensammlung, die wieder ein ordentliches Gewicht an Altmetall zusammenbrachte. Er gab auch gleich den Hinweis auf die diesjährige Sammlung, die am 13. April stattfindet. Der Erlös kommt der Arbeit des Musikvereins zugute. Die Kassiererin Carola Krug gab Einblick in Kassengeschäfte. Aufgrund der neuen Vorschriften des Datenschutzgesetzes wurde in der Vereinssatzung der Paragraf 12 „Datenschutzbestimmungen“ eingefügt.