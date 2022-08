Eintauchen in das Leben des Barock

Eine Woche lang hat die oberschwäbischen Barockstraße als fulminanter Gastgeber agiert. Die Kooperation zwischen Staatliche Schlösser und Gärten Baden-Württemberg und dem Landkreis Biberach brachte Frohsinn und Grübeleien.

Unter dem Motto „Barock erleben – Glanz, Gloria und die Kehrseite des Barock“ wurden die Facetten der Barockzeit aufgefächert. Diese begann im frühen 17. Jahrhundert, verlagerte sich aber durch den Dreißigjährigen Krieg mancherorts bis ins letzte Drittel des 18. Jahrhunderts.

Kunst und Kultur zeigten sich in Stadt und Land höchst unterschiedlich. Die Spanne zwischen dem oft gar nicht beschaulichen Alltag der einfachen Bevölkerung und dem prunkvollen Lebensstil in den Klöstern und Schlössern ist unübersehbar. Dies konnten die Besucher des Schussenrieder Barockfests intensiv spüren.

Schon der erste Blick auf die Klosteranlage machte klar: Architektur und Kunst wollten überwältigen, die Prunkentfaltung erlebte einen neuen Höhepunkt. Nicht so im Oberschwäbischen Museumsdorf. In der niederen, dunklen Stube gab es statt vielgängigen Menüs „Salbeyenküchlein“ oder Schwarzmus.

Zeit des Barock wird lebendig

„Unser Barockfest war ein fantastischer Abschluss der Barockwoche und hat die Zeit des Barocks für die Besucherinnen und Besucher lebendig gemacht,“ lobte Sophia Distler vom Kürnbacher Museumsdorf. „Im Kloster Schussenried konnten sie das Leben der reichen Leute im Barock entdecken, und wir haben den Alltag der armen Bauern gezeigt. Auch in unserer Inszenierung ,Kürnbach 1760’ erzählen wir im Kürnbachhaus über das Leben der Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses, die Leibeigene des Klosters Schussenried waren.“

Am Festsonntag wurde „wie anno dazumal“ gearbeitet, aber auch musiziert. Auch Barde Barny Bitterwolf präsentierte mit seinen volkstümlichen Instrumenten „Barock von unten“ und erzählte von bekannten klösterlichen Komponisten.

„Wir leben noch“

Bei der Biberacher Bauerntanzgruppe wippten Federn am Hut, Schellen am Fuß und Lederbeutel und Trinkhorn fehlten auch nicht. Einfache Stampfschritte wurden vom breiten Strahlen der „Dorfbewohner“ begleitet. „Das laute „Hei“ zeigt unsere Freude: Wir leben noch!“ So brachte es eine der Tänzerinnen auf den Punkt.

Auch die Tänze im Kloster bestanden aus vorwiegend einfachen Schrittfolgen und es wurde ebenfalls geklatscht – aber wesentlich vornehmer. Bei der Rokoko-Gruppe Biberach fehlte das Trinkhorn – hier schmückten Spitzen und Perücken und Männer hatten Lippenstift aufgetragen.

Nich in Schwarz-Weiß-Dimensionen denken

Mitten in der Feierlaune blieb die Frage: War die Diskrepanz zwischen dem Stuck der Reichen und dem Ruß in den Holzhäusern so groß? Jürgen Kniep, der Leiter des Oberschwäbischen Museumsdorfs kennt sich in der Historie bestens aus und weiß zu differenzieren. „Man kann nicht in Schwarz-Weiß-Dimensionen denken. Die Leibeigenschaft war damals in Oberschwaben ein weit verbreiteter Rechtszustand mit Nachteilen, aber auch mit gewissen Absicherungen für die Untertanen,“ erklärt er.

„Die Bauern mussten natürlich Abgaben entrichten, das Kloster seine Leibeigenen in Notzeiten versorgen. Die Bauern mussten natürlich Abgaben entrichten, umgekehrt musste das Kloster seine Leibeigenen in Notzeiten aber auch versorgen. Die Klöster waren dabei oftmals mildtätiger als weltliche Herrschaften und legten vielfach größeren Wert auf Bildung. Im Kloster haben auch viele Handwerker, Knechte und Mägde ihr Auskommen gefunden. Und sicher hat man dort auch nicht ständig in Saus und Braus gefeiert.“ Den Veranstaltern sei bei der Planung wichtig gewesen, den Besuchern zu zeigen, wie nah und auch wie abhängig man sich in den verschiedenen Lebensweisen gewesen sei. Dass es sich dabei um wirtschaftliche Abhängigkeit und um eine räumliche Nähe handelte, unterstrich auch eine der Rokokotänzerinnen. „Gemeinsam getanzt oder gefeiert haben die unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen gewiss nicht. Man blieb „unter sich“.“

Das aktuelle Barockfest trennte nicht. Unzählige Erlebnisstationen, Orgel- und Pfiffelspiel und gemeinsames Schmausen verbanden die zahlreichen Besucher – und bei der Eingangspolonaise im Bibliothekssaal mischten sich Tänzer und Besucher, moderne Turnschuhe und Schnallenschuhe des Rokoko.