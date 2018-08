Das Zentrum für Psychiatrie (ZfP) Südwürttemberg zeigt ab 6. September am Standort Bad Schussenried bisher unveröffentlichte Bilder von Gustav Mesmer, aufgenommen von der Fotografin Nicole Becker. Sie besuchte Mesmer 1988 in seinem Altenheim in Buttenhausen auf der Schwäbischen Alb, um einen, wie sie es formuliert, „außergewöhnlichen Menschen“ zu porträtieren.

Gustav Mesmer wurde 1903 im oberschwäbischen Altshausen geboren und wäre nach sechsjährigem Aufenthalt im Kloster Beuron fast Mönch geworden. Er galt als talentierter Zeichner, erlernte notgedrungen das Buchbinden und Korbflechten, wurde berühmt als Erbauer von Flugapparaten – und war psychiatrieerfahren. In ihren schwarz-weißen Fotografien zeigt Becker einen Mann, der voller Willenskraft und Lebensmut seinem Traum vom Fliegen nachgeht. Die Vernissage zur Ausstellung ist am Donnerstag, 6. September, um 17 Uhr im Neuen Gustav-Mesmer-Haus des ZfP Südwürttemberg in Bad Schussenried. Dei Ausstellung geht bis zum 4. November und ist montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr, samstags und sonntags von 10 bis 16 Uhr zu sehen.