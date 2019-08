Der FV Bad Schussenried geht überraschenderweise als Tabellenführer in den zweiten Spieltag der Fußball-Landesliga. Der Aufsteiger gewann zum Auftakt gegen den TSV Nusplingen mit 5:1, verlor im WFV-Pokal nur mit 1:2 gegen den Verbandsligisten SSV Ehingen-Süd, und will auch beim FC Ostrach punkten. Die Partie im Buchbühlstadion wird am Samstag um 18 Uhr angepfiffen.

„Wir haben gut gespielt, sind sehr gut in die Saison reingekommen, müssen jetzt aber auf dem Teppich bleiben“, warnt Schussenrieds Trainer Daniel Amann vor zu großer Euphorie vor dem Gang nach Ostrach. Der FCO habe sich den vergangenen Jahren in der Landesliga etabliert und da wolle man als FV Bad Schussenried erst hinkommen. Zudem habe Ostrach sein Auftaktspiel mit einer sehr guten taktischen Leistung und vor allem hoher Effektivität in Laupheim mit 3:1 gewonnen. Allerdings habe man dort auch von einer mangelnden Chancenverwertung des Verbandsliga-Absteigers profitiert.

„Ich habe mir das Spiel gegen Ehingen-Süd angeschaut und Schussenried ist eine Mannschaft, die in dieser Saison noch manchem Gegner Probleme bereiten wird. Gegen Schussenried werden sich noch viele schwertun“, glaubt Ostrachs Trainer Christian Luib. Sei es drum. Beide Mannschaften haben die Chance, sich mit einem weiteren Sieg an der Tabellenspitze festzusetzen. Ostrach gilt aufgrund der Erfahrung und des Heimvorteils als Favorit, Schussenried fühlt sich aber wohl in der Außenseiterrolle. „Wir werden erst mal abwarten, was der Gegner macht, aber auch unsere Chancen nach vorn mutig suchen“, sagt Amann.

Allerdings muss der Schussenrieder Coach erneut auf Janis Cohn verzichten, der privat verhindert ist. Zudem fällt der gerade aus dem Urlaub zurückgekehrte Jan Dehmel mit einer komplizierten Ellbogenverletzung länger aus. „Das war schon eine kleine Hiobsbotschaft, als ich das erfahren habe“, sagt Amann und hofft jetzt, dass sein Kapitän Patrick Baur doch keine so schwere Verletzung hat und bald wieder spielen kann. „In der kommenden Woche werden die entscheidenden Untersuchungen durchgeführt, dann wissen wir mehr.“

Siegler darf hoffen

Wegen des Ausfalls von Cohn, der im Pokal eine solide Abwehrpartie geboten hat, muss Amann in der Viererkette erneut umbauen. Ein Kandidat für die Startelf ist auch der aus Muttensweiler gekommenen Nico Siegler, der zuletzt zweimal eingewechselt wurde und einen guten Eindruck gemacht hat. Aufpassen müsse man beim FCO vor allem auf die Zimmermann-Brüder, Patrick Hugger und auch Kapitän Johannes Irmler. „Das wird eine ganz andere Partie wie gegen Nusplingen“, betont Amann. „Ostrach ist schon eine ganz andere Hausnummer.“