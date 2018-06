Ein Unbekannter hat am Donnerstag in einer Gaststätte in Bad Schussenried nach Beute gesucht. Zwischen 2.45 und 3.45 Uhr ging der Unbekannte zu der Wirtschaft in der Wilhelm-Schussen-Straße. Er brach ein Fenster auf und ging in das Haus. Überall suchte er nach Beute. Er fand einen Geldbeutel. Das Geld daraus nahm er mit. Einen Automaten brach er auch auf. Auch daraus nahm er das Geld. Mit seiner Beute verließ der Täter die Gaststätte. Seine Spuren hat er an dem Tatort zurückgelassen. Diese hat die Polizei gesichert. Gaststätten, Büros, Praxen und andere Gewerberäume sind nach polizeilichen Erfahrungen immer wieder Ziele von Einbrechern. Da Fenster und Türen meist die Schwachstellen eines Gebäudes bilden, stehen sie im Fokus der Einbrecher. Ihnen kann die Arbeit erschwert werden, indem Sicherungen installiert werden.