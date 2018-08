Auf Geld hatten es Diebe in der Nacht von Montag auf am Dienstag in Bad Schussenried abgesehen.

Am Dienstagmorgen bemerkte ein Bewohner eines Hauses in der Hauptgasse den Verlust: In der Nacht waren Unbekannte im Haus und klauten Geld. Nach ersten Erkenntnissen fanden die Einbrecher in der Garage einen Schlüssel zur Tür ins Haus. So gelangten sie ins Innere. Dort durchwühlten sie auf der Suche nach Beute mehrere Räume im Erdgeschoss. Sie wurden fündig. An verschiedenen Stellen fanden sie Geld. Mit ihrer Beute flüchteten sie unerkannt. Beamte des Polizeipostens Bad Schussenried sind jetzt auf der Suche nach den Einbrechern. Dazu sicherten sie umfangreich Spuren und werten diese aus.

Laut Polizei scheitert fast die Hälfte der Einbrüche. Das zeige, dass man sich gegen Einbruch und Diebstahl schützen kann. Wie das geht, darüber informieren bei den Polizeidienststellen im Land Kriminalpolizeiliche Beratungsstellen. Für die Menschen in Biberach und Umgebung ist diese unter der Telefonnummer 0731/188-1444 zu erreichen. Sie informiert kostenlos, unabhängig, und kompetent, welche Sicherungen am Haus sinnvoll sind. Ergänzend bietet die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de.