Ein unbekannter Einbrecher ist Samstagnacht zwischen 18.30 und 8 Uhr in ein Wohnhaus in Bad Schussenried eingestiegen. Das teilt die Polizei mit. In der Lessingstraße schlug er an einem Wohnhaus eine Scheibe ein. Durch das Fenster gelangte er ins Innere und suchte in den Räumen nach Brauchbarem. Er fand offenbar nichts. Danach flüchtete der Einbrecher ohne Beute. Die Polizei Riedlingen (Telefon 07371/9380) hat die Ermittlungen aufgenommen.