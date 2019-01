Einbrecher finden Schlüssel für Geldkassette

Unbekannte Einbrecher haben am Wochenende in Bad Schussenried Geld erbeutet.

Laut Mitteilung der Plize hat am Sonntagmittag ein Zeuge die Spuren des Einbruchs entdeckt. Demnach müssen am Samstag oder Sonntag Unbekannte an einem Gebäude in der St.-Georgenstraße die Tür aufgebrochen haben.

Im Inneren suchten sie nach Beute und fanden zwei Geldkassetten. Den Schlüssel fanden sie in einem Sicherungskasten. Mit dem entwendeten Bargeld flüchteten sie.

Die Beamten des Polizeipostens Bad Schussenried (Telefon 07371/9380) haben die Ermittlungen übernommen.