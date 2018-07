Ein Vizeweltmeister fährt in Bad Schussenried

Die Klosterstadt Bad Schussenried ist eine Hochburg des Kunstradsports. Welt- und Deutsche Meister hat der RMSV hervorgebracht. Gegründet hat die Abteilung vor über 50 Jahren Jakob Heimpel. Dem 2008 verstorbenen langjährigen Trainer der Kunstradfahrer zu Ehren wird der bisherige Oberschwabencup in Jakob-Heimpel-Gedächtnispokal umbenannt.

Bei den Weltmeisterschaften in Stuttgart im vergangenen Herbst hatte Kunstradfahren einen enormen Zuschauerzuspruch. Die Porsche-Arena war gut besucht. Kein Wunder, liegen doch die deutschen Kunstradschmieden fast alle in Baden-Württemberg. In Albstadt, wo der Landeskader trainiert, aber auch im Kreis Biberach sind große Talente geboren worden. Kirchdorf und Bad Schussenried gelten als Aushängeschilder in dieser Sportart.

Carolin Brauchle ist derzeit die größte Hoffnung des RMSV Bad Schussenried. Die 18-jährige Schülerin ist seit einem Jahr Mitglied im Deutschen Nationalkader. Überhaupt sind es die Mädchen, die das Kunstradfahren beim RMSV prägen. „Aktuell haben wir 20 Mädchen und drei Jungs im Training, unterteilt in Leistungs- und Freizeitsportgruppen“, sagt Trainerin Martina Quecke, Tochter von Jakob Heimpel und selbst ehemalige Weltmeisterin. Drei- bis viermal in der Woche bittet Quecke zum zweistündigen Training. Dabei steht vor allem die Technik auf dem Rad, aber auch Kraft-und Lauftraining auf dem Programm. „Das Training ist kein Zuckerschlecken, aber es macht auch sehr viel Spaß.“ Auch Elisabeth Binanzer-Dietrich und Edith Gaiser holten die Welt-Krone des Kunstradsports nach Bad Schussenried.

Auch auf diese Leistungen wird beim Jakob-Heimpel-Pokal eingegangen. Daneben wird im Showprogramm auch Vizeweltmeister Florian Blab aus Ailingen bei Friedrichshafen Ausschnitte aus seiner WM-Kür von Stuttgart zeigen. Insgesamt werden mehr als 100 Teilnehmer aus der näheren und weiteren Umgebung Schussenrieds erwartet. So werden Kunstradfahrer aus Friedrichshafen, Ravensburg, Mochenwangen, Kirchdorf, aber auch aus Stuttgart kommen.

Bislang ist Kunstradfahren nicht olympisch. Das soll anders werden: „Der Bund Deutscher Radfahrer will dieses Projekt anschieben“, sagt Martina Quecke. Noch ist das Zukunftsmusik. Der nächste Höhepunkt sind im Oktober die Weltmeisterschaften in Japan. Das ist das auch das große Ziel von Carolin Brauchle.