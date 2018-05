Die Stadt Bad Schussenried hat mit vielen Partnern den Startschuss für ihr bisher größtes Neubaugebiet gegeben: Bis Spätsommer 2019 sollen in St. Martinsesch 70 Bauplätze ab 430 Quadratmeter für Einfamilien- und Doppelhäuser entstehen. Obendrein sind 30 bis 40 barrierefreie Wohnungen in Mehrfamilienhäusern vorgesehen, sodass Bürgermeister Achim Deinet in diesem Viertel in Nachbarschaft zum Kloster mal knapp 300 Bewohner erwartet.

Er unterstrich, wie „geschätzt und lange erwartet“ dieses Vorhaben sei: Allein für die 70 Parzellen für Häuslebauer lägen rund 130 Anfragen vor. Interessenten können sich weiter im Rathaus melden. Noch steht der Quadratmeterpreis nicht fest. Auch über die Vergabekriterien muss der Gemeinderat noch entscheiden.

Das Interesse wundert Deinet nicht, schwärmte er doch beim symbolischen Spatenstich von der Nähe zur Innenstadt, vom Blick auf die sanierte Klostermauer, teilweise sogar bis zur Waldburg und bei Föhnwetter aufs Alpenpanorama. Große Bedeutung habe das Projekt darüber hinaus aus städtebaulicher Sicht: Das Kloster als Ausgangspunkt der Stadtentwicklung werde „künftiger Mittelpunkt“. Mit St. Martinsesch schließt sich gleichsam der Ring der Bebauung rund ums Kloster und die Parkanlagen. Nur einen Steinwurf vom neuen Wohngebiet entfernt ist ein Kindergarten geplant, die Stadt hat dafür den Annemarie-Griesinger-Hof erworben. Das soll ebenso zu weniger Verkehr beitragen wie die Bushaltestelle an der Biberacher Straße.

Genau dort, am Fuß des abfallenden Geländes hat der Planer Roland Groß den Geschosswohnungsbau vorgesehen, dieser dürfte damit von außen nicht so massiv wirken. Für die Mehrfamilienhäuser befindet sich die Stadt laut Deinet in guten Gesprächen mit mehreren potenziellen Investoren; diese hätten schon „planerisch durchgespielt“ und im Technischen Ausschuss vorgestellt, wie sie die baurechtlichen Vorgaben und städtischen Auflagen umsetzen wollten. Wer den Zuschlag erhält, ist offen.

Lange Vorgeschichte

Vor dem Hintergrund all dessen sprach Deinet, bevor er zum Spaten griff, von einem „sehr denkwürdigen Augenblick“: Vor 20 Jahren habe es erste Gedankenspiele gegeben. Er äußerte Dank, dass die Stadt „nach vielen Gesprächen“ die Flächen größtenteils vom Land sowie von der Diözese und der örtlichen Kirche erwerben konnte. Zur Vorgeschichte gehören weiter Abstimmungen mit dem benachbarten ZfP sowie zahlreiche kostspielige Gutachten zum „nicht ganz einfachen“ Gelände zwischen Biberacher und Olzreuter Straße und – das ist die Kehrseite der exzellenten Lage – zum Denkmalschutz.