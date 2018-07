„Ein Ort zum Wohlfühlen - so wie man ist“

In vielen Städten öffnen jetzt wieder die Vesperkirchen ihre Türen. In Bad Schussenried hat sich unter Trägerschaft des DRK eine ähnliche Einrichtung etabliert: der Tafelladen. 20 Helfer nehmen sich denjenigen an, die am Rand der Gesellschaft leben - und wurden dafür mit dem Ehrenamtspreis des Landkreises ausgezeichnet. Annette Grüninger hat mit Ewald Ziller, Mitbegründer des Tafelladens, gesprochen.

Bad Schussenried ist eine beschauliche, verhältnismäßig idyllische Kleinstadt - weshalb ist der Tafelladen dennoch eine unverzichtbare Einrichtung?

Der Tafelladen ist keine Erfindung von Bad Schussenried, die Idee stammt aus Amerika. Bei uns im Kreis gibt es schon einige Tafelläden und auch in einer Stadt wie Bad Schussenried mit 8500 Einwohnern ist eine solche Einrichtung notwendig. Bevor wir den Tafelladen gegründet haben, wollten wir wissen, wie viel Bedürftige es bei uns überhaupt gibt und haben uns Zahlen eingeholt: Damals meldete das Sozialamt 300 Bedürftige - darunter auch viele Kinder.

Wie hat sich der Tafelladen entwickelt, seit er vor eineinhalb Jahren gegründet wurde?

Der Tafelladen ist in Schussenried eine wichtige Institution geworden. Es ist toll, wie wir von der Stadt unterstützt werden und vor allem auch von der Bevölkerung. Von den Tagen, an denen wir geöffnet haben, vergeht keiner, an dem wir keine Spenden bekommen. Schon bei unserem Start waren erfreulicherweise gleich 20 ehrenamtliche Helfer mit dabei. Wir sind dann losgegangen und haben in den Geschäften nach Lebensmitteln gefragt. Bald war aber klar, dass Lebensmittel allein aus Bad Schussenried nicht ausreichen. Damit wir genügend Lebensmittel zur Verfügung stellen können, holen wir mittlerweile Waren auch in den umliegenden Städten. Und das jeden Tag. Da kommen insgesamt 300 bis 350 Kilometer in der Woche zusammen. Deshalb bräuchten wir dringend einen Transportwagen, denn im Moment machen wir alle Fahrten mit dem Privatwagen. Bei den Menschen, die zu uns kommen, war die Hemmschwelle am Anfang aber sehr groß. Man muss vom Sozialamt als bedürftig eingestuft werden, die Stadt stellt dann einen Einkaufsausweis aus. Zunächst hatten nur 30, 40 Bedürftige solche Ausweise. Durch Mund-zu-Mund-Propaganda hat sich der Tafelladen aber herumgesprochen und jetzt sind es schon knapp 100.

Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, heißt es. Gilt das Zitat aus dem Matthäus-Evangelium auch für den Schussenrieder Tafelladen oder geht es dort vor allem um das leibliche Wohl?

Nein, uns geht es nicht nur ums leibliche Wohl. Stures Einkaufen steht nicht im Vordergrund, bei uns kann man auch herkommen und ein Tässchen Kaffee trinken. Der Tafelladen soll auch ein Ort sein, an dem man Gespräche führen kann, sich treffen und wohlfühlen - so, wie man ist.