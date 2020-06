Ein leuchtender Appell an die Politik, die Veranstaltungsbranche zu retten

Um auf die schwierige Situation der Veranstaltungsbranche hinzuweisen, sind in der Nacht von Montag auf Dienstag in ganz Deutschland Eventlocations, Spielstätten, Gebäude und Bauwerke mit rotem Licht erleuchtet worden. Die behördlichen Auflagen im Zuge der Corona-Krise haben laut der Veranstalter der Aktion die gesamte Veranstaltungswirtschaft an den Abgrund gedrängt. Einem riesigen Wirtschaftszweig sei über Nacht die Arbeitsgrundlage entzogen worden. Es drohe eine Pleitewelle. An der Aktion „Night of lights“ hat sich auch das Unternehmen LDT Veranstaltungstechnik aus Schwendi beteiligt und die Dorfkirche in Steinhausen bei Bad Schussenried beleuchtet.