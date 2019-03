Ein Leben im Dienste Gottes und für die Musik

Wie kein Zweiter versteht es Matthias Wolf, Menschen für die Kirchenmusik zu begeistern und das Beste aus seinen Musikern herauszuholen. Seitdem Wolf hauptamtlicher Kirchenmusiker in Bad Schussenried ist, ist aus dem kleinen Kirchenchor St. Magnus ein weit über die Region bekanntes Ensemble mit eigenem Orchester geworden, das sich an hoch komplexe Werke heranwagt, die eigentlich nicht für Laien geschrieben sind. Von Kollegen wird er als „leuchtendes Beispiel“ dafür beschrieben, wie gelebte Kirche und eine gelungene Liturgie aussehen kann: lebendig, mitreißend und auf einem hohen musikalischen Niveau.

30 Jahre ist es mittlerweile her, dass Matthias Wolf seine Stelle als hauptamtlicher Kirchenmusiker in Bad Schussenried antrat. Im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“ erinnert sich der Kirchenmusiker daran, wie er als Kind seinen Weg zur Musik fand, wer ihn entscheidend geprägt hat und warum er eigentlich niemals in Bad Schussenried landen wollte.

Matthias Wolf stammt aus Wolfegg, einer kleinen Gemeinde im Allgäu. Sein Vater war Postbeamter, die Familie lebte in eher bescheidenen Verhältnissen. Nach der Grundschule, erinnert sich Wolf, wäre er normalerweise auf ein Gymnasium in Bad Waldsee gegangen, wenn, ja wenn zwei Klassenkameraden ihm nicht erzählt hätten, dass es da noch eine andere Möglichkeit gebe: das Internat des Salvatorkollegs in Bad Wurzach. „Ich kann heute nicht mehr sagen warum, aber mit meinen zehn Jahren fasste ich den Entschluss, dass ich unbedingt auf dieses Internat wollte“, erzählt Wolf. Seine Eltern seien aus allen Wolken gefallen, doch er sei beharrlich geblieben.

Diese Entscheidung sollte sein ganzes Leben verändern. Im Internat traf er auf seinen künftigen Förderer, Pater Paulus Blum. Der Musiklehrer erkannte früh das musikalische Talent seines neuen Schützlings und sorgte dafür, dass dieser nicht nur Klavier- und Orgelunterricht erhielt, sondern auch noch das Cello spielen lernte und später dann im Landesjugendchor mitsang. „Pater Blum war eine prägende Persönlichkeit, nicht nur für mich, sondern für viele Jungen im Internat, denn er konnte auf eine unnachahmliche Art für die Musik begeistern“, erinnert sich Wolf voller Wärme an den Geistlichen.

Vater sang im Kirchenchor

Die Kirche hatte schon in seiner Kindheit eine wichtige Rolle gespielt. „Wir wohnten in unmittelbarer Nachbarschaft der Kirche und das Kirchenjahr und seine Feiertage bestimmten das familiäre Leben“, erinnert er sich. Sein Vater sang im Kirchenchor und nahm seinen Sohn stets mit zur Probe. Eine seiner frühesten Erinnerung: Wie er neben dem Schulrektor, der damals traditionell den Kirchenchor leitete, während der Probe auf der Orgelbank sitzen durfte. „Bis heute ist die Kirchenempore ein Ort für mich, an dem ich mich zuhause fühle – wahrscheinlich auch deswegen“, vermutet Wolf.

Am Ende der Schulzeit entschied sich Wolf, Kirchenmusik zu studieren – auch dies wieder eine Entscheidung, die viel mit seinem Mentor Pater Paulus Blum zu tun hatte. Denn während seiner Schulzeit wurde in Bad Wurzach erstmals eine hauptamtliche Kirchenmusikerstelle eingerichtet und der Musiklehrer sorgte dafür, dass es zwischen diesem und seinen Schülern zu mehreren Begegnungen kam. Der junge Mann entschied sich, Kirchenmusik in Rottenburg zu studieren und hielt in dieser Zeit weiterhin Kontakt zu seinem früheren Musiklehrer. In diesen Jahren fuhr er auf dem Nachhauseweg auch immer wieder durch Bad Schussenried, „wo die Verkehrssituation noch viel schlimmer war als heute“, erinnert er sich. „Ich stand dort fast immer im Stau und dachte mir, dass das eine Stadt ist, in der ich nie wohnen will“, erzählt er mit einem Lachen.

Das Schicksal wollte es jedoch, dass Pater Paulus Blum ausgerechnet mit dem damaligen Stadtpfarrer von Bad Schussenried, Anton Schmid, bekannt war. Und dieser suchte genau zu dem Zeitpunkt, als Wolf sein Studium abschloss, einen neuen Kirchenmusiker. 1989 trat Matthias Wolf seine Stelle dort an. 24 Jahre war er damals jung. „Der Chor bestand damals aus etwa 30 Schussenriedern und es gab einen kleinen Instrumentalkreis“, sagt er. Heute, 30 Jahre später, zählt der Chor 80 Mitglieder, die aus der ganzen Region kommen, um mitsingen zu können. Und das Orchester zählt mittlerweile zwischen 25 und 30 Personen, je nach Besetzung.

Begeisterung für Musik spürbar

Darauf angesprochen, berichten Mitglieder des Ensembles, dass Wolf eine außerordentliche Begeisterungsfähigkeit für Musik an den Tag lege, der sich keiner entziehen könne. Bei jeder Probe sei zu spüren, wie viel Hintergrundwissen der Musiker über jeden Komponisten und jedes vorgetragene Werk besitze – und dass er scheinbar mühelos zweite und dritte Stimmen zu dem vorhandenen Liedmaterial dazu komponiere. Eine weitere Besonderheit: Wolf hat in den vergangenen Jahren in mühevoller Recherche Werke zusammengetragen, die einst Teil des Schussenrieder Klosterarchivs waren – und führte diese mit dem Chor und Orchester auf. Auf dem Programm standen Kompositionen, von denen einige seit mehr als 100 Jahren nicht mehr aufgeführt worden waren.

Sein außerordentliches kirchenmusikalisches Engagement und Wirken ist auch seinem Arbeitgeber nicht verborgen geblieben. 2016 wurde Wolf von Gebhard Fürst, dem Bischof von Rottenburg-Stuttgart, zum Kirchenmusikdirektor ernannt. Seine umfassende und sensible liturgische Kompetenz, seine hohen künstlerischen Fähigkeiten und herausragenden pädagogischen Eigenschaften, schreibt der Bischof in einem Brief an Wolf, würden diesen Ehrentitel mehr als rechtfertigen.