Die Stadt Bad Schussenried und das Kreissozialamt planen, ab April in der ehemaligen Pension Schellknecht in Bad Schussenried bis zu 35 Asylbewerber und vier bis sechs Obdachlose gemeinsam unterzubringen. Die Mehrheit der rund 50 Anwohner und interessierten Bürger, die am Mittwochabend zu einer Informationsveranstaltung zum Thema gekommen waren, sprach sich vehement gegen diesen Plan aus.

Vorab: Entgegen aller Befürchtungen gab es niemanden im Raum, der dagegen ist, dass in Bad Schussenried eine weitere Flüchtlingsunterkunft aufgemacht werden soll. Im Gegenteil. Mehrere Bürger bekundeten ihr Interesse, sich in Zukunft ehrenamtlich um die Flüchtlinge zu kümmern. Denn dass es nicht ausreicht, wenn eine Sozialarbeiterin des Landkreises Biberach ein paar Stunden in der Woche in der Unterkunft anwesend ist, zeigt die Erfahrung mit der bereits existierenden Gemeinschaftsunterkunft, die der Landkreis in der Pfarrer-Leube-Straße betreibt.

Bessere Betreuung nötig

Diesen Standpunkt vertraten mehrere anwesende Bürger, die Kontakt zu den bereits in Bad Schussenried lebenden Flüchtlingen haben. Ewald Ziller, der durch seine Arbeit als Leiter des Schussenrieder Tafelladens fast täglich mit den Flüchtlingen aus Schussenried und Buchau zu tun hat, meinte: „Gerade am Anfang brauchen diese Menschen viel Unterstützung bei den simpelsten Dingen, denn oft kennen sie nicht einmal unsere Währung oder unsere Lebensmittel.“

Ein Helferkreis, wie es ihn in Bad Buchau zum Beispiel gebe, der die Asylbewerber bei täglichen Dingen wie bei Behördengängen, zur Tafel oder zum Arzt begleite, sei eine große Hilfe. Auf Nachfrage erklärte die für Bad Schussenried zuständige Kreissozialarbeiterin Katharina Saemrow, dass sie für mehrere Gemeinschaftsunterkünfte und rund 130 Flüchtlinge zuständig sei. In der geplanten neuen Unterkunft in der Konradstraße werde sie einmal die Woche eine Sprechstunde abhalten. Ihre Hauptaufgabe bestehe vor allem darin, dafür zu sorgen, dass neue Flüchtlingskinder und -jugendliche in einem Kindergarten, einer Schule oder Berufsschule einen Platz erhielten. Für erwachsene Flüchtlinge ein „Beschäftigungsprogramm“ zu erstellen, sei hingegen nicht ihre Aufgabe. Hermann Kienle, Leiter des Kreissozialamts, begrüßte die Bereitschaft der Bürger, sich ehrenamtlich um die Flüchtlinge kümmern zu wollen. Er kündigte an, dass es einen weiteren Termin geben werde, um dieses ehrenamtliche Engagement zu bündeln und zu organisieren.

Was die gemeinsame Unterbringung von Flüchtlingen und Obdachlosen angeht, beharrte er jedoch auf seinem Standpunkt. „Bisher gibt es das im Landkreis noch nicht, dass diese beiden Gruppen zusammen untergebracht sind und wir sind uns unserer Verantwortung diesbezüglich bewusst“, so Kienle.

Unterbringung ist Pflicht

Klar sei aber auch: So wie die Stadt Bad Schussenried ihrer Pflicht nachkommen müsse, obdachlosen Menschen ein Dach über dem Kopf anzubieten, sei es die Pflicht des Kreises, die Flüchtlinge aufzunehmen. Und die räumlichen Möglichkeiten und die finanziellen Mittel hierfür seien nun mal begrenzt. Wie der stellvertretende Bürgermeister Hans Steyer erklärte, sei es den Obdachlosen nicht mehr zumutbar, in ihrer bisherigen Unterkunft in der Kohlplatte zu bleiben. Das Gebäude sei stark sanierungsbedürftig.

Mehrere Bürger drückten ihre Ängste aus, wie die Begegnungen zwischen den Obdachlosen und den Flüchtlingsfamilien ablaufen könnten. „Das Erdgeschoss, in dem die Obdachlosen leben sollen, ist der einzige direkte Zugang zum Garten“, sagte eine Anwohnerin. „Wie stellen sie sich das vor, wenn die Kinder im Garten spielen sollen und die Obdachlosen, die oft ein Suchtproblem haben, daneben sitzen und rauchen und trinken?“

Ein weiterer Knackpunkt: Die Planungen sehen keinen Gemeinschaftsraum für die Asylbewerber vor. Da aber jedem Flüchtling nur sieben Quadratmeter zustehen, seien Gemeinschaftsräume „unbedingt notwendig“, wie mehrere Bürger sich einig waren. Gerade die Kinder bräuchten einen Rückzugsraum bekräftigte eine Lehrerin der Federseeschule, die dort Flüchtlingskinder unterrichtet. Hermann Kienle erklärte, er nehme diese Bedenken ernst und werde mit allen zuständigen Personen Rücksprache halten. Kienle versprach den Bürgern, denDialog fortzusetzen. Dem Landratsamt sei es wichtig, mit der Bevölkerung und vor allem den Anwohnern in puncto Flüchtlingsunterbringung eng zusammenzuarbeiten.

