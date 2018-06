Mit Ketchup, Rasierschaum, Eiern und Mehl haben bislang Unbekannte in der Nacht auf Sonntag mehrere städtische Gebäude in der Bad Schussenrieder Schulstraße beschmiert. Auch Tischtennisplatten im Schulbereich wurden beschmutzt. Die Reinigungskosten belaufen sich auf mehrere Hundert Euro. Bereits am Wochenende davor haben sich Unbekannte an den Geldautomaten von zwei Banken in Bad Schussenried zu schaffen gemacht und die Kartenschächte verstopft. In einem Fall kostete die Wiederinstandsetzung zirka 800 Euro. Der Polizeiposten Bad Schussenried bittet unter Telefon 07583/942020 um Hinweise zu den Vorfällen.