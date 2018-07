17 Ehrenamtliche sowie ihre Betreuenden und Ansprechpartner aus dem ZfP Südwürttemberg, die sich im Besuchsdienst engagieren, haben eine Bildungsfahrt nach Freiburg unternommen. Ziel des Ausflugs war die Friedrich-Husemann-Klinik.

Die katholische Klinikseelsorgerin des ZfP Südwürttemberg Bad Schussenried, Barbara John, begleitet und bildet derzeit 15 Ehrenamtliche fort, die als Mitarbeiter des Besuchsdiensts Patienten auf den Stationen oder im Heimbereich des ZfP besuchen oder längerfristig betreuen. John ist überzeugt, dass die Ehrenamtlichen einen wichtigen Beitrag zur Entstigmatisierung leisten: „Sie bringen den Patienten ihr Ohr und ihre Zeit – zugleich tragen sie Verständnis und ihre Erfahrung mit psychisch Erkrankten hinaus in die Gesellschaft und helfen so Vorurteile abzubauen.“ Für ihre Tätigkeit bilden sich die Besuchsdienstler regelmäßig weiter – im Austausch mit Barbara John sowie bei Vorträgen von Experten des ZfP. Auch die Bildungsfahrt zur Friedrich-Husemann-Klinik nach Freiburg sollte neue Eindrücke ermöglichen, die sie für ihr Ehrenamt nutzen können. Klaus Adams empfing die Gruppe Ehrenamtlicher am Samstagvormittag auf dem Gelände der Freiburger Klinik. Der Fachpfleger für Psychiatrie und Experte für Anthroposophische Pflege erläuterte das Konzept des psychiatrischen Fachkrankenhauses. Die Mitglieder des Besuchsdienstes stellten viele Fragen und schilderten ihre Erfahrungen im ZfP Südwürttemberg. Der Dialog ebbte auch bei der anschließenden Führung über das Klinikgelände nicht ab, bei der unter anderem eine Station, ein Patientenzimmer sowie die Räumlichkeiten der Kunst- und Werktherapie besichtigt wurden.

Die Zeit bis zur Rückfahrt nutzen viele von ihnen, um das Freiburger Münster zu besichtigen oder durch die Innenstadt zu bummeln. Für die Besuchsdienstler war der Ausflug nach Freiburg etwas Besonderes.