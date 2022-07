Egerländer Musikanten der Stadtkapelle Ochsenhausen sorgen für Unterhaltung in der Schussenrieder Brauerei

In der Schussenrieder Erlebnisbrauerei steht am Samstag, 30. Juli, alles im Zeichen der Egerländer Musik. Ab 18 Uhr sorgen die Egerländer Musikanten der Stadtkapelle Ochsenhausen unter der Leitung von Werner Hutzel für einen stimmungsvollen Samstagabend, heißt es in der Ankündigung. Die 20 Musikerinnen und Musiker haben demnach einen attraktiven Stimmungsmix mit Stücken von Ernst Mosch, Peter Schad, der Scherzachtaler Blasmusik sowie bekannte deutsche Polkas, Walzer und Märsche im Gepäck. Gesanglich werden die Stücke durch Margit Schiele und Werner Hutzel begleitet. Diese Veranstaltung findet bei schönem Wetter im großen schattigen Biergarten und bei schlechtem Wetter im Bierkrugstadel bei freiem Eintritt statt. Tischreservierungen sind unter Telefon 07583 / 404 11 oder per E-Mail möglich an: reservierung@schussenrieder.de. Foto: Egerländer Musikanten