Ein Unbekannter ist am Wochenende in ein Mehrfamilienhaus in Bad Schussenried eingebrochen. Ob er nach Alkoholika gesucht hatte, ist unklar; jedenfalls nahm er einen Kasten Bier mit, teilt die Polizei mit.

Am Sonntagabend entdeckte ein Zeuge die Einbruchspuren: In den vergangenen Tagen war ein Unbekannter in das Mehrfamilienhaus in der Uhlandstraße gegangen. Dort brach er eine Kellertür auf und suchte nach Brauchbarem.

Die Polizei in Bad Schussenried und Riedlingen (Telefon 07371/9380) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht den Täter.