In einer feierlich geschmückten Stadthalle haben die Neuntklässler der Drümmelbergschule Bad Schussenried trotz der Corona-Beschränkungen ihren Abschluss feiern können. Schulleiterin Stephanie Krueger eröffnete die Feier und bedankte sich bei Schülern, Eltern und Kollegen, die in den vergangenen Monaten alle Herausforderungen in besonderer Weise gelöst hätten.

Auch die Schülersprecher Nadija Ramic und Ilayda Aydin sowie die Elternvertreter Daniela Oehler und Adelinde Geray gingen auf das zurückliegende Schuljahr ein, welches hervorragend gemeistert worden sei. Klassenlehrerin Karin Cieslikowski lobte ihre Abschlussschüler für die Leistungen, die sie in diesem besonderen Schuljahr erbracht hatten. Sie freue sich, eine tolle Klasse entlassen zu dürfen und wünsche den Schülern alles Gute für den weiteren Lebensweg.

Gesamtdurchschnitt von 2,4

Im Anschluss bekamen 25 Schüler das Abschlusszeugnis bei einem Gesamtdurchschnitt von 2,4 überreicht. Vier davon erhielten einen Preis und zehn eine Belobigung. Das ist der Abschlussjahrgang 2019/20: Muhammed Aydin (Preis), Ben Birkhofer (Belobigung), Florian Dobler (Belobigung), Emirhan Emer, Louis Geray (Belobigung), Fabio Hermann, Emre Kanlioglu, Nico Knaus, Bleron Krasniqi (Preis), Sandro Maucher, Lukas Reisch, Tim Sauter, Christoph Schamm, Lukas Schuler, Kevin Striebel, Albion Thaqi, Ilayda Aydin (Belobigung), Angie Mackert (Belobigung), Miriam Missel (Belobigung), Alina Müller (Belobigung), Irmela Ramic (Preis), Nadija Ramic (Belobigung), Jule Schaden (Belobigung), Selina Schill (Preis), Huriye Tekelioglu (Belobigung).