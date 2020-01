Die erste Tennis-Herrenmannschaft des TC Bad Schussenried hat im dritten Spieltag der diesjährigen Winterhallenrundensaison ihren dritten souveränen Sieg in der Württembergstaffel eingefahren. Gegen den letztjährigen württembergischen Hallenmeister TC Oberstenfeld setzten sich die Schussenrieder verdient mit 6:0 durch.

In der ersten Runde jedoch verlief das Spiel zwischen den Schussenriedern und den Oberstenfeldern vor einer stattlichen Kulisse in der Tennishalle in Bad Schussenried knapper als das Ergebnis schlussendlich aussagt. David Gaissert an Position zwei und Bernd Elshof an Position vier hatten hart mit ihren Kontrahenten zu kämpfen und setzten sich erst im Match-Tiebreak durch.

David Gaissert bekam es mit dem Oberstenfelder Urgestein Steffen Class zu tun, gegen den Gaissert schon etliche Male antreten musste. Nach einer souveränen 4:1-Führung im ersten Satz verletzte sich Gaissert am Oberschenkel leicht und spielte mit Schmerzen weiter. Den ersten Satz konnte er jedoch noch mit 6:4 gewinnen, den zweiten Satz musste er seinem Gegner mit 3:6 überlassen. Im entscheidenden Match-Tiebreak behielt der Schussenrieder die Oberhand und gewann mit 10:6.

Auch der Spielertrainer der Schussenrieder Bernd Elshof musste in den Match-Tiebreak, um das Spiel für sich zu entscheiden. Nach einer soliden 5:2-Führung im ersten Satz verlor er diesen noch mit 6:7. Im zweiten Satz setzte sich dann die Überlegenheit des Schussenrieders durch, diesen gewann er mit 6:2. Der Match-Tiebreak verlief ausgeglichen, Elshof sicherte aber den zweiten Punkt für die Schussenrieder mit 10:7.

Somit starteten Dominik Böhler an Position eins und Michael Walser an Position drei mit einer komfortablen 2:0-Führung. Böhler spielte gegen Julian Schöller wie gewohnt druckvoll von der Grundlinie und ließ seinem Gegner beim 6:2 und 6:4 wenige Chancen. Der Schussenrieder Nachwuchsspieler Michael Walser hatte es mit Patrick Kienzle zu tun. Walser setzte seinen Gegner durch sein aggressives Grundlinienspiel von Beginn an unter Druck und schloss immer wieder mit seinen Volleys den Punkt ab.

Folglich gewann Walser den ersten Satz verdient mit 6:4. Im zweiten Satz lag der Schussenrieder schon mit 5:1 in Führung und machte es nochmals spannend. Schlussendlich behielt er jedoch die Nerven und gewann den zweiten Satz mit 7:6. Die abschließenden Doppel waren nur noch Formsache.

Böhler/Pfanner im Einser-Doppel gewannen gegen Schöller/Kienzle mit 6:4 und 6:3, Gaissert/Walser sicherten den 6:0-Sieg mit einem 6:7, 6:2 und 12:10.

Nächstes Spiel am 16. Februar

Nun bestreiten die Schussenrieder ihr letztes Winterhallenrundenspiel auswärts am 16. Februar gegen den TC Markwasen Reutlingen. Mit einem weiteren Erfolg stünde dem ersten württembergischen Aktivenmeistertitel des Vereins nichts mehr im Wege.