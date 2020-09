Sechs Menschen sind im vergangenen Jahr in einer Polizeizelle gestorben – einer davon in Spaichingen. Ungewöhnlich viele, gibt auch das Innenministerium zu. Die Behörde möchte solche Fälle in Zukunft vermeiden.

Die gute Nachricht: Im laufenden Jahr gab es bislang nur einen solchen Todesfall in Mannheim. Polizisten im Land nehmen pro Jahr rund 12 500 Menschen in Gewahrsam. Sie landen hinter Gittern, weil sie betrunken sind, unter Drogeneinfluss stehen oder einer Straftat verdächtigt werden.