Drei neue Hauswirtschaftsmeisterinnen kommen aus dem Kreis Biberach

Die vom Regierungspräsidium Tübingen organisierte landesweite zentrale Meisterbriefübergabe für den Beruf Hauswirtschaft ist im Bibliotheksaal des Klosters Bad Schussenried über die die Bühne gegangen. Sozial- und Integrationsminister Manne Lucha sowie Regierungspräsident Klaus Tappeser überreichten bei der Feierstunde die Meisterbriefe an die neuen 42 anwesenden Meisterinnen.

Regierungspräsident Tappeser hob die hohe berufliche Qualifikation der neuen Meisterinnen hervor. Besonders freute er sich, dass sieben Kandidatinnen mit Note „sehr gut“ abgeschnitten haben. „Dies ist bislang einmalig“, so Tappeser. Minister Lucha hob die Bedeutung der hauswirtschaftlichen Berufe für das Gesundheits- und Sozialwesen hervor. Das habe sich auch in der Hochphase der Pandemie gezeigt, in der das Thema Hygiene eine besondere Bedeutung eingenommen habe. „Hauswirtschaft sorgt für gesunde und gesundheitsfördernde Lebensverhältnisse, die für eine solidarische Gesellschaft unabdingbar sind“, so Lucha.

Im Prüfungsjahr 2021/22 bestanden die Meisterprüfung für den Beruf Hauswirtschaft insgesamt 46 Kandidatinnen – darunter auch Sophia Bogdan (Erolzheim), Maren Gotter (Biberach) und Hanna Mack (Alleshausen) aus dem Kreis Biberach. Der Meistertitel habe nach wie vor einen hohen Stellenwert, heißt es in der Pressmitteilung des Regierungspräsidiums. Im deutschen Qualifikationsrahmen stehe der Meistertitel auf der gleichen Niveaustufe wie der Bachelorabschluss (Niveaustufe 6). Um zur Meisterprüfung zugelassen zu werden, ist ein einschlägiger Berufsabschluss und Berufspraxis notwendig.