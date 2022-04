Drei neue Ausstellungen sind im Kloster Schussenried zu sehen

Im Kloster Bad Schussenried werden in den nächsten Tagen gleich drei Ausstellungen eröffnet. Am Sonntag, 10. April, wird um 13.30 Uhr die Ausstellung „Beispielhaftes Bauen im Landkreis Biberach 2015-2021“ eröffnet. Annette Fink-Worf aus Altshausen ist die Architektin eines der ausgezeichneten Projekte. Sie spricht bei der Eröffnung zum Thema „Bauen im Bestand“ speziell im ländlichen Raum und steht für Fragen und Austausch zur Verfügung.

Um das öffentliche Bewusstsein für die Baukultur im Alltag zu schärfen, hat die Architektenkammer Baden-Württemberg in Zusammenarbeit mit dem Landkreis den Wettbewerb „Beispielhaftes Bauen im Landkreis Biberach“ ausgelobt. Mehr als 50 Bauprojekte aus dem gesamten Landkreis haben sich um die Auszeichnung beworben, letztendlich wurden 15 Arbeiten von der Jury ausgewählt. Im Mittelpunkt des Auszeichnungsverfahrens stand die Frage, was Architektur dem Menschen an Lebensqualität bietet.

Alle preisgekrönten Arbeiten wurden in einer Foto-Ausstellung mit Angaben zum Objekt, zum Bauherrn und zum Architekten präsentiert. Die Fototafeln sind außerdem mit einer Kurzbeschreibung der Architekten und mit der Jurybegründung versehen. Bis Ende Mai ist die Ausstellung im Flur des 2. Obergeschosses im Kloster Schussenried zu sehen. Ein Besuch der Ausstellung ist während der regulären Öffnungszeiten möglich.

Ab 8. April zeigen die Staatlichen Schlösser und Gärten in Kooperation mit dem Landkreis Biberach eine Ausstellung mit Werken von Dieter Krieg. Die Werke des gebürtigen Lindauer Künstlers Dieter Krieg gehören zu den wichtigsten der so genannten „Neuen Figuration“. Seine Malerei wirkt auf den Leinwänden wild und ungestüm. Mit seinen Arbeiten provoziert der 2005 verstorbene Künstler unterschiedlichste Reaktionen bei Betrachterinnen und Betrachtern.

Im Magnus-Kleber-Saal startet am 10. April die Ausstellung „Geborgene Schätze – in Schönheit und Perfektion“ mit Skulpturen von Manfred Wasner. Der in Aulendorf lebende Künstler schafft Werke aus Fundhölzern. Kein Baum, kein Strauch wächst zufällig so wie er wächst. Immer richten sie sich nach den ihnen lebensspendenden Elementen. Und bescheiden nehmen sie sich nur so viel wie sie für ihr Leben brauchen. Und das in vollkommener Schönheit und Perfektion. In natürlicher Ästhetik.

„Mit meiner Arbeit an diesen Splittern und Fragmenten möchte ich ein wenig von dieser Größe, die uns umgibt sichtbar machen. Und dabei erzählen mir diese geborgenen Schätze so manches Mal aufregende und schöne Geschichten. Diese Geschichten möchte ich durch die Namen, die ich den, zu Skulpturen gewordenen Fundstücken gab, deutlich machen“, sagt der Künstler Manfred Wasner. Bis zum 22. Mai sind diese Schätze im Magnus-Kleber-Saal des Klosters zu sehen.

Das Kloster Schussenried hat dienstags bis freitags von 10 bis 13 Uhr und von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Samstags, sonntags und an Feiertagen hat das Museum von 10 bis 17 Uhr geöffnet.