Drei Bezirksmeistertitel für den RMSV Bad Schussenried

Die Kunstrad-Bezirksmeisterschaften der Schüler und Elite sind vom RRMV Friedrichshafen ausgetragen worden. Hannah Reichle, Carolin Brauchle sowie Michael und Matthias Quecke vom RMSV Bad Schussenried holten sich den Bezirksmeistertitel.

Leni und Mia Selg starteten in der Disziplin Schülerinnen U13 zum ersten Mal bei Bezirksmeisterschaften. Leni Selg ging als erstes an den Start und zeigte ihr Programm gekonnt mit nur geringen Abzügen, sie erreichte Platz zwölf. Danach ging ihre Zwillingsschwester Mia auf die Wettkampffläche, sie war sehr aufgeregt, da sie den neu im Programm aufgenommen Sattellenkerstand perfekt zeigen wollte. Auch sie spulte ihre Kür perfekt ab und zeigte den Sattellenkerstand in Perfektion. Sie erreichte den neunten Platz von zwölf Starterinnen. Hannah Reichle startete als nächste in der Disziplin Schülerinnen U15, sie selbst war mit ihrer Kür nicht ganz zufrieden, da ihr bei den beiden Drehungen im Kehrsteuerrohrsteiger und Kehrlenkersitzsteiger wegen nicht korrekter Ausführung Punkte abgezogen wurden. Trotz dieser Unsicherheiten fuhr sie ihr Programm wettkampfstark und holte sich den Bezirksmeistertitel mit 93,80 Punkten vor Evelyn Bast (67,15 Punkte) und Theresa Schlichting (63,69 Punkte) aus Kirchdorf .

Carolin Brauchle im Einer der Frauen und Michael und Matthias Quecke in der Disziplin Zweier Elite (offene Klasse) hatten mit den schwierigen Bodenverhältnissen zu kämpfen, zeigten aber trotz allem kämpferisch gute Küren. Brauchle holte sich den Bezirksmeistertitel mit 150,60 Punkten vor Romy Höchenberger (SV Kirchdorf) mit 113,15 ausgefahrenen Punkten. Michael und Matthias Quecke gewannen ebenfalls den Titel.