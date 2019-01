Noch bis 10. Februar ist die Sonderausstellung „Die geraubten Mädchen – Boko Haram und der Terror im Herzen Afrikas“ im Kloster Schussenried zu sehen. Sie dokumentiert das Schicksal jener Frauen und Mädchen, die in Nigeria von der islamistischen Terrororganisation entführt und mißbraucht wurden. Dr. Hans-Otto Dumke, der die Ausstellung nach Bad Schussenried geholt hat, gibt mehrere Führungen: am Sonntag, 20. Januar, um 10 und 11 Uhr; am Donnerstag, 24. Januar, um 15 und 16 Uhr; am Sonntag, 27. Januar, um 10 und 11 Uhr sowie am Donnerstag, 7. Februar, um 15 und 16 Uhr. Die Führungen dauern jeweils eine Stunde.