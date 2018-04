Die Dorfstraße in Steinhausen bei Bad Schussenried wird erneuert und mit Gehwegen ausgebaut. Für die Bauarbeiten werden im Sommer Sperrungen nötig, mit Verkehrsbehinderungen wird dann zu rechnen sein. Dafür werden nach deren Abschluss nicht nur Fußgänger profitieren; ein geplanter Nebeneffekt soll sein, dass direkte Anlieger besser vor Regenwasser von der Straße her geschützt werden.

Der Schussenrieder Gemeinderat hat wie zuvor schon der Ortschaftsrat die Planungen des Ingenieurbüros Fassnacht gutgeheißen. Ausgangspunkt des Vorhabens ist, dass das Regierungspräsidium den Straßenbelag der Landesstraße 283 erneuern will. Bei dieser Gelegenheit lässt die Stadt jene Schäden am Kanal sanieren, für die aufgebaggert werden muss – was erledigt sein sollte, bevor der frische Straßenbelag draufkommt. Die Wasserleitung wird ebenfalls erneuert und, wo diese bisher auf Privatgrund verläuft, in den öffentlichen Straßenraum verlegt.

Außerdem werden auf einer Teilstrecke etwa von der bis zum Ortsausgang in Richtung Muttensweiler Gehwege neu angelegt. Bisher gibt es nur einen unbefestigten Fußgängerweg neben der Straße. Außer dessen eher provisorischem Charakter ist ein Nachteil, dass er über keine Entwässerung verfügt; deshalb läuft Regenwasser teils auf private Grundstücke. Dies soll mit mit den neuen Gehwegen abgestellt werden.

Auf der Südseite ist einer auf 150 Metern Länge, auf der Nordseite ein weiterer in einem Abschnitt über 195 Meter geplant. Beide Gehwege werden 1,50 Meter breit. Auf eine Frage von Hans Steyer (FUB/BL) hieß es, ein kombinierter Geh- und Radweg solle nicht ausdrücklich ausgewiesen werden, da er sich in Richtung Ortsmitte nicht fortführen lasse. Kinder könnten jedoch bis zum Kindergarten auf den Gehweg radeln. Im Ortschaftsrat und bei den Bürgern seien diese Pläne gut angekommen. Mit Blick auf die Grundstückszufahrten ist durchgehend Tiefbord vorgesehen, für die Randeinfassungen Granitpflaster und -stein.

Vorsorge für schnelles Internet

Außer einer neuen Straßenbeleuchtung werden gleich Leerrohre für die Breitbandversorgung verlegt. Eigentümer können auf eigene Kosten Leerrohre bis zum Haus mitverlegen lassen und so für schnelle Internetanschlüsse in der Zukunft vorsorgen.

Die Kosten werden auf mehr als eine halbe Million Euro geschätzt, wobei aufgrund der guten Auslastung der Firmen abzuwarten bleibe, was der Wettbewerb an Preisen erbringe. Der Ingenieur empfahl daher längere Ausschreibungsfristen. Das Vorhaben muss indes noch dieses Jahr abgeschlossen werden. Auf eine Frage von Susanne Diesch (fraktionslos) hieß es, dass die Bauarbeiten drei bis vier Monate dauern und in dieser Zeit Vollsperrungen, allerdings in Abschnitten, wohl unumgänglich würden. Losgehen könnte es im Juli oder August, der genaue Termin steht noch nicht fest.