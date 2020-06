Die Dorfkirche in Schussenried-Steinhausen wird am Monag, 22. Juni, im Rahmen der Aktion Night of Light beleuchtet. Die Schwendier Firma LDT Veranstaltungstechnik beteiligen sich an der Aktion, und wird die Steinhauser Kirche im roten Licht erstrahlen lassen, berichtet LDT-In-Inhaber David Rothmaier. Deutschlandweit sollen am Montagabend in mehr als 250 Städten Gebäude in Rot beleuchtet werden, um auf die Situation der Veranstaltungsbranche in der Coronakrise aufmerksam zu machen.