Dominik Böhler verpasst das Viertelfinale

Der Favorit Mario Vilella Martinez (Spanien) ist weiter auf Siegkurs bei den Schneider-Open, dem Tennis-Weltranglistenturnier in Bad Schussenried. Die Nummer 280 der Weltrangliste und Nummer eins der Setzliste setzte sich im Achtelfinale klar mit 6:2 und 6:2 gegen Mats Rosenkranz durch.

„Das war eine einseitige Partie. Vilella Martinez hat sehr druckvoll gespielt. Rosenkranz hat zwar ordentlich gespielt, war aber einfach chancenlos“, sagte Turnierdirektor Stefan Hofherr. Das engste Spiel des Tages lieferten sich Alexis Klegou (Benin) und Mirko Martinez (Schweiz). Beide duellierten sich mehr als drei Stunden lang, am Ende setzte sich Klegou in drei Sätzen mit 3:6, 6:3 und 7:6 durch. Der ungesetzte Christoph Negritu bleibt derweil die Überraschung des Turniers. Im Spiel gegen Raphael Baltensperger (Schweiz) verlor Negritu den ersten Satz noch mit 4:6. Danach steigerte sich der Deutsche aber und entschied die nächsten beiden Durchgänge mit 7:5 und 6:0 für sich.

Lokalmatador Dominik Böhler vom TC Bad Schussenried musste sich dem 19-jährigen Niklas Schell, Mitglied des DTB-Nachwuchsteams, mit 5:7 und 3:6 geschlagen geben. „Es war ein enges Spiel, in dem Schell am Ende die entscheidenden Punkte gemacht hat“, so Hofherr.

Am Freitag geht es um 12 Uhr mit dem Einzelviertelfinale weiter. In der Doppelkonkurrenz wird ab 15 Uhr bereits der Turniersieger ermittelt.