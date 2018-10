Die deutschen Hallenradsportmeisterschaften steigen am Samstag und Sonntag in der Sportarena Härtsfeld in Neresheim. Erstmals im Elitebereich, sprich dem Aktivenbereich, dabei, ist auch der Kunstrad-Zweier Matthias und Michael Quecke vom RMSV Bad Schussenried. Für beide wird es am Sonntag ernst.

„Beide sind schon gut drauf, aber auch nervös vor ihrer ersten DM bei den Erwachsenen. Die Vorfreude ist dennoch groß“, sagt Martina Quecke, Mutter und Trainerin der beiden Brüder. Das RMSV-Duo geht mit der drittschwersten Kür in den Wettbewerb. „Ich traue beiden zu, das Finale der besten vier zu erreichen. Vielleicht reicht es ja sogar zu DM-Bronze“, so Martina Quecke. Ziel sei es, in den Bundeskader zu kommen. Dafür müssten Quecke/Quecke mindestens Dritte werden. Als Favorit gehen Serafin Schefold und Max Hanselmann (RV Öhringen) in den Wettkampf. Beide sind amtierende Welt- und Europameister.