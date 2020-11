Es ist ein sehr seltenes Jubiläum, das Alma und Josef Gareis am 28. Oktober 2020 feiern durften – die Gnadenhochzeit. 70 Jahre sind die beiden verheiratet und lebten bis vor Kurzem noch in einem gemeinsamen Haushalt. Seit vier Monaten wird Josef Gareis im Pflegeheim Regenta betreut.

Nun können die beiden, Alma mit ihren 92 Jahren und Josef mit 95 Jahren, auf ein langes, bewegtes Leben zurückblicken. Beide geboren in Köhler an der Wolga, haben sie sich während des Zweiten Weltkriegs in Minsk kennen gelernt. Wie so viele Menschen wurden sie aus der Heimat vertrieben und haben sich im Westen wieder getroffen und am 28. Oktober 1950 in Wettesingen (Hessen) geheiratet. Im Zuge der Familienzusammenführung kamen sie im November 1950 nach Kürnbach.

Zur kleinen Familie der Eheleute gehören ihre Tochter, ihr Schwiegersohn, zwei Enkel mit Partner und eine Urenkelin. Josef Gareis fand zuerst bei SHW Arbeit und dann bis zum Ruhestand bei Liebherr in Bad Schussenried. Seine Frau half anfangs in der Gärtnerei Straub aus und war dann später bis zum Rentenbeginn bei SHW beschäftigt.

Im November 1971 ging ihr großer Wunsch in Erfüllung. Sie bezogen ein Eigenheim im Neubaugebiet „Schorren I“. Bis zum heutigen Tag ist Josef Gareis passives Mitglied beim FV Bad Schussenried. Alma Gareis besucht seit vielen Jahren die Seniorentreffen im katholischen Gemeindehaus und im Törle und ist dort ein gern gesehener Gast.

Gratuliert hat Bürgermeister Achim Deinet mit einem Blumengebinde, einem Geschenk und einer Urkunde von Ministerpräsident Winfried Kretschmann. Coronabedingt fand an ihrem Ehrentag nur eine kleine Zusammenkunft mit Tochter und Schwiegersohn im Haus Regenta in der Cafeteria statt.