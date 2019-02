Diese Projekte will die Stadt Bad Schussenried 2019 anpacken

Der Schussenrieder Gemeinderat hat am Donnerstagabend den Haushaltsplan für das Jahr 2019 verabschiedet. Zuvor berieten die Mitglieder des Gremiums zwei Stunden lang über die Anträge der Fraktionen. Dabei ging es um viele wichtige und strittige Themen.

Entwässerung der Siedlung Torfwerk: Der Graben zwischen dem Pumpwerk und der Waldwegekreuzung wird ausgeräumt. Das hat die Verwaltung nun fest zugesagt. Kostenpunkt: 12 000 Euro. Man hoffe, dass dadurch ein Teil des Wassers wieder natürlich abfließen könne und das Pumpwerk nicht mehr jeden Tag laufen müsse, so Bürgermeister Achim Deinet. Die Verwaltung teilte zudem mit, dass mittlerweile rechtlich geklärt sei, dass die Stadt Mitglied im Wasser- und Bodenverband Torfwerk ist und dementsprechend den Verpflichtungen eines Mitglieds im Verband künftig nachkommen wolle. Bisher habe es seitens des Verbands jedoch noch keine schriftlichen Forderungen gegeben. Die Stadt wolle jedoch die zuständige Landsiedlung nicht aus ihren Pflichten entlassen. Diese habe die Siedlung damals geschaffen und primär zuständig. Alle drei Fraktionssprecher machten deutlich, dass aus ihrer Sicht die Siedlung Teil der Stadt Bad Schussenried ist und daher die Stadt auch für die Sorgen und Nöte dieser Bürger zuständig ist. Deinet versprach, an dem Thema dranzubleiben.

Personalausbau: Sowohl die CDU als auch die FUB/BL sprachen sich entschieden dagegen aus, mehr Personal in der Verwaltung und im städtischen Betrieb einzustellen. Ausgenommen davon ist der Kindergartenbereich. Der Gemeinderat einigte sich nun darauf, dass das Thema in einer Sitzung des Personalausschusses erneut beraten wird.

Die Zukunft des Jugendhauses: Die Verwaltung spricht mittlerweile von zwei potenziellen Standorten. Einer davon befindet sich auf dem Klosterareal (SZ berichtete), der andere ist unbekannt. 2019 soll das Jugendhaus noch am jetzigen Standort bleiben. Am 22. Februar soll es nun eine Besichtigung beider Standorte geben, mit Vertretern der Jugendarbeit. Die Jugendlichen sollen dann an zwei Terminen über den aktuellen Stand informiert und auch gehört werden: am 5. April und am 19. Juli.

Renaturierung des Zellersees: Der Zellersee soll 2019 schrittweise in eine Badestelle umgewandelt werden. Wie die Verwaltung mitteilte, werden in den nächsten Wochen Steg und Badeinsel abgebaut. Im Haushalt stehen weitere 50 000 Euro bereit, um das Gelände rund um den See weiter zu renaturieren. Parallel soll das Seebad beworben werden. Hierfür stehen weitere 10 000 Euro bereit – auf Initiative der Freien Wähler.

Die Zukunft der Jugendmusikschule: Unter Federführung der Verwaltung soll in den nächsten Monaten mit allen Beteiligten ein Konzept erarbeitet werden, wie eine Jugendmusikschule für alle aussehen könnte. Ob es in Zukunft eine städtische Jugendmusikschule geben wird oder ob ein Verein die Trägerschaft übernehmen könnte, ist noch offen. Bis das geklärt ist, wird die Stadt den nachweisbaren Abmangel übernehmen. 60 000 Euro stehen hierfür im Haushalt bereit. Bürgermeister Achim Deinet sagte, dass der Vorstand der Musikkapelle schon vor einiger Zeit auf ihn zugekommen sei, als sich abgezeichnet habe, dass der bisherige Leiter bald in den Ruhestand gehen werde. „Schon damals habe ich gesagt, dass wenn wir über eine neue Jugendmusikschule nachdenken, es eine für alle Musikvereine sein muss, auch in den Teilorten, und auch für all jene jungen Menschen, die nicht in einem Verein sind. Und das Konzept muss auch auf die gesamtschulische Entwicklung abgestimmt werden“, betonte Deinet. Da die Schule bisher nicht staatlich anerkannt sei, habe man auch keine Förderung hierfür erhalten. Er habe in den vergangenen Wochen Kontakt zur Biberacher Einrichtung aufgenommen, um sich darüber zu informieren, wie Bad Schussenried eine städtische Jugendmusikschule errichten könne. Gemeinderat Alexander Eisele kritisierte daraufhin, dass Deinet genau über all diese Schritte den Gemeinderat doch schon im Herbst hätte informieren können.

Leerstand in der Innenstadt: Uneinigkeit herrschte beim Thema Leerstandmanagement. Aus Sicht der Stadtverwaltung sei es nicht ihre Aufgabe, sich primär um dieses Thema zu kümmern. Zunächst seien die Eigentümer und der Handels- und Gewerbeverein (HGV) gefordert. Die Stadt könne diesen Prozess nur im Rahmen ihrer personellen Möglichkeiten begleiten. Und die seien in jüngster Zeit stark begrenzt gewesen. Der Gemeinderat sah das anders. Der HGV sei mit dieser immens wichtigen Aufgabe allein überfordert und der fortschreitende Leerstand in der Innenstadt sei ein viel zu wichtiges Thema, um sich als Stadt da nicht mit einzumischen. Die FUB/BL-Fraktion stellte den Antrag, dass das Thema Leerstandsmanagement mit Priorität durch die Verwaltung angegangen wird und dass diese zusammen mit dem GHV und der IHK einen Maßnahmenkatalog für das weitere Vorgehen erarbeitet. Der Gemeinderat votierte für diese Vorgehensweise.

Feuerwehr: Der Entwurf für den Haushalt 2019 sah diverse Ausgaben im Bereich Feuerwehr vor. Das sorgte für Kritik, weil einige Gemeinderäte nicht nachvollziehen konnte, ob diese Ausgaben wirklich notwendig sind. Derzeit wird laut Verwaltung der Feuerwehrbedarfsplan erstellt. Sobald er fertig ist, wird er dem Gemeinde vorgestellt – und damit auch alle Investitionen erläutert.

Generalsanierung der St.-Anna-Kapelle in Kürnbach: Die Verwaltung wird prüfen, ob es möglich ist, die Kapelle aus dem Denkmalkataster zu entfernen. Wäre sie nicht mehr denkmalgeschützt, würde eine Sanierung weitaus weniger kosten und es könnten einige Arbeiten in Eigenleistung geschehen. Frank Späh von den Freien Wählern betonte, dass es ihnen nicht darum gehe, die Kapelle verfallen zu lassen, sondern sie wieder nutzbar zu machen. Nur eben zu einem realistischen Preis. Für dieses Jahr werden für die Sanierung jedoch keine Gelder bereit gestellt.

Neue Obdachlosenunterkunft: Beide jetzigen Obdachlosenunterkünfte müssen abgerissen werden. Wo eine neue Unterkunft entstehen könnte, ist jedoch noch völlig offen. Der Gemeinderat einigte sich darauf, für dieses Jahr eine Planungsrate über 300 000 Euro in den Haushalt einzustellen. Der Gemeinderat bat die Verwaltung, sie zeitnah in den Planungsprozess miteinzubeziehen.

E-Ladesäulen: Die FUB/BL-Fraktion hatte den Antrag gestellt, dass die Verwaltung einen Vorschlag erarbeitet, wie E-Ladesäulen zusammen mit privaten Betreibern in der Stadt installiert werden könnten. Der laufende Betrieb solle über dritte erfolgen, so dass die Stadt keine laufenden Kosten tragen muss. Mittlerweile stehen zwei E-Ladesäulen in Bad Schussenried, eine am Rathaus und eine an der Stadthalle. Die Verwaltung teilte mit, dass momentan geprüft werde, ob weitere Lademöglichkeiten für Autos über das Leaderprogramm gefördert werden könnten. Ob sich das wirtschaftlich lohne, werde noch geprüft. Die Entscheidung hierüber werde dann der Gemeinderat fällen.

Glasfaserausbau: Die CDU hat die Sorge, dass der weitere Glasfaserausbau die Stadt sehr viel Geld kosten wird. Sie stellte den Antrag, sämtliche Kosten (seit Februar 2016 ) im direkten Zusammenhang mit dem Ausbau in einen eigenen Teilhaushalt zu überführen. Die Verwaltung erklärte, dass eine nachrichtliche Zusammenstellung der Kosten und Zuschüsse erst ab dem Jahr 2018 erstellt werden kann. Ab diesem Jahr werden alle dadurch entstehenden Kosten entsprechend gekennzeichnet und im Haushalt unter dem Kostenträger Breitbandausbau zusammengefasst.

Unterhaltung der Gemeindestraßen: Der Technische Ausschuss hatte im Oktober 2018 beschlossen, dieses Jahr mehr Geld für den Erhalt der Gemeindestraßen auszugeben, insgesamt 240 000 Euro. Der Gemeinderat bewilligte diese Mehrausgaben. Am Ende der Sitzung beschloss das Gremium den Haushaltsplan.