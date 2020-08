Fünf beeindruckende Konzerte in einem besonderen Ambiente: Namhafte Künstler werden ab 9. August bei der Konzertreihe im Bibliothekssaal Kloster Schussenried auftreten. Den Auftakt der musikalischen Reise bilden am 9. August kammermusikalische Werke des Barock auf Violine, Oboe, Klavier und Orgel – gekonnt präsentiert vom Trio rund um Kirchenmusikdirektor Matthias Wolf. Am 20. September erfreut die Solokünstlerin Judith Mutschler das Publikum. Sie besticht durch energiegeladene, ungekünstelte Popsongs und Klassiker, die sie in frischen Gewändern präsentiert.

Einen Ausflug in die Welt der Oper und Operette bietet am 17. Oktober Sopranistin Karina Aßfalg, unterstützt durch eine Mezzosopranistin und einen Bariton. Aßfalg war bereits zu Gast in Schussenried und feiert bundesweit anerkannte Erfolge. Christoph Soldan und die schlesischen Kammersolisten versetzen am 14. November die Zuhörer mit Hits aus den 60er-Jahren in Schwingung. Soldans Werke zeichnen sich durch kreative, innovative Arrangements aus: von Tschaikowskys Streicherserenade zu Queen und wieder zurück. Mit alpenländischer Advents- und Weihnachtsmusik klingt das Konzertjahr am 12. Dezember aus. Hier heißt es ein letztes Mal eintauchen in die Schussenrieder Klänge – und sich von Harfe, Zither, Hackbrett und Alphorn in heimelige Hütten träumen. „Der Bibliothekssaal bietet eine ausgesprochen gute Akustik und ganz gleich, ob die Zuhörerinnen und Zuhörer die Augen schließen oder ihren Blick schweifen lassen“, sagt Patricia Mattes, Leiterin der Tourist-Information Bad Schussenried. Sie ist froh, dass die Konzertreihe trotz der außergewöhnlichen Umstände immerhin im zweiten Halbjahr des Jahres stattfinden kann. Lange habe man an einem Konzept gefeilt, damit das Publikum doch noch in den Genuss der beliebten Veranstaltungsreihe komme.

Teilnehmerzahl pro Konzert auf 60 Personen begrenzt

Die Teilnehmerzahl pro Konzert sei auf 60 Personen begrenzt. Konzertbesucher werden gebeten, sich an die aktuellen Schutz- und Hygienevorschriften zu halten. Karten gibt es im Vorverkauf bei: Tourist-Information, Wilhelm-Schussen-Str. 36, Bad Schussenried, Telefon 07583/9401171, info@touristinfo-bs.de