Die Welt der keltischen Küche

Dieses Jahr findet auf der Heuneburg wieder der Aktionstag „Kelten kulinarisch“ statt. Am 10. Juli zeigen die Keltengruppe Heuneburg und verschiedene Aussteller mehr aus der Welt der keltischen Küche. Dazu findet laut Veranstalter ein Rahmenprogramm für die ganze Familie statt. Der Aktionstag geht von 10 bis 17 Uhr.

Welche Speisen gab es bei den Kelten? Wie bereiteten sie ihr Essen zu? Beim Aktionstag „Kelten kulinarisch“ am 10. Juli erfahren Besucherinnen und Besucher mehr über die Gerichte in der Keltenzeit. Die Kelten bauten Getreide und Gemüse an und waren auch Imker: Für die Eisenzeit ist die Bienenhaltung wissenschaftlich belegt. Gemüse wie Knollensellerie, Kohl und Lauch kamen in den Kochtopf; Kräuter wie Thymian und Eisenkraut nutzten die Kelten hingegen als Heilpflanzen. Zu den Getreidesorten, die in der einstigen Handelsstadt angebaut wurden, gehören neben Weizen und Emmer auch Dinkel. Die Keltengruppe Heuneburg zeigt am Aktionstag, wie vor 2500 Jahren das angebaute Getreide gemahlen und verarbeitet wurde.

Bei einem Spaziergang durch die Keltische Pflanzenwelt können die Besucher die Artenvielfalt der Eisenzeit kennenlernen: Kräuter wie Himbeere, Brombeere, Salbei, Minze, Dost, Majoran und Thymian würden Appetit machen auf die Kostproben an den Ständen der Aussteller wie ein Imker, der seine Honigprodukte präsentiert.

Dazu gibt es einen modernen Keltenburger mit Spanferkelbraten im Brötchen. Ein Bäcker bietet frische Backwaren an. Stutenmilch und verschiedenste Öle, darunter das eigens für die Heuneburg kreiierte Leindotteröl „Keltenfreund“, können gekostet werden. Außerdem bietet der Kiosk auf der Heuneburg Erfrischungsgetränke wie den „Kir Heuneburg“ an. Dabei handle es sich um ein süffiges Getränk aus Met. Dazu gibt es auch Sekt, Holunderblütenlimonade sowie Kaffee- und Kuchenspezialitäten.

Kinder können am Aktionstag an einer Erlebnisausgrabung teilnehmen. Sie können zudem in der Metallwerkstatt einem Archäoschmied über die Schulter schauen und mehr über das Schmiedehandwerk der Keltenzeit lernen. Ein Schäfer präsentiert seine Ouessantschafe, die kleinste Schafrasse Europas, und bietet Schafsprodukte zum Verkauf an.

Die Keltengruppe Heuneburg präsentiert bei einer Modenschau die Kleidung von anno dazumal. Mit einem Essensschautisch und mit Backvorführungen im Lehmbackofen lernen Besucherinnen und Besucher die Essgewohnheiten der Kelten kennen. Ebenso erfahren sie wie Mehl gemahlen wurde.

Um 11 und 14 Uhr gibt es eine Sonderführung zum Thema „Essen und Trinken bei den Kelten“. Sie kostet zuzüglich zum Eintritt zwei Euro pro Person Der Eintritt zum Aktionstag „Kelten kulinarisch“ kostet für Erwachsene vier Euro, ermäßigt zwei Euro. Familien zahlen zehn Euro.