Die Tafel Bad Schussenried freut sich über Warengutscheine

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Sabine Blauensteiner und Monika Nessensohn, die Leiterinnen der Tafel, sind sichtlich gerührt, als ihnen Helmut Welte (Vorstand der Bürgerstiftung Bad Schussenried) mehrere Warengutscheine, im Wert von insgesamt 500 Euro überreicht. Beide Damen berichten davon, wie stark die Bedürftigkeit in der Bevölkerung seit dem Frühjahr diesen Jahres zugenommen hat. Sie erzählen von Einzelschicksalen aber auch davon, dass ukrainische Zuwanderinnen stark das Angebot der Tafel in Anspruch nehmen. Steigende Energiekosten und Lebensmittelpreise tun ihr Übriges, so dass immer mehr Menschen zur Tafel kommen.

Seit April hat sich die Kundenanzahl verdreifacht und somit auch die Lage im Laden verschärft. Dies nahm die Bürgerstiftung Bad Schussenried zum Anlass, die Tafel mit einer Spende von 500 Euro zu unterstützen. Die Tafel freut sich über diese Warengutscheine und die gute Kooperation mit der Stiftung.

Da dieser Betrag allerdings bereits in kürzester Zeit aufgebraucht ist, bittet das Leitungsteam die gesamte Bevölkerung um Unterstützung, sei es in Form von Geld- oder Sachspenden. Aber auch der Wunsch nach ehrenamtlicher Unterstützung des Teams ist groß.

So bitten die beiden Damen (und rund zwanzig weitere Mitarbeiter) um Mithilfe im Laden. Freiwillige Helfer können sich daher sehr gerne jederzeit melden unter Telefon 07583/927104 (AB) oder per Mail an tafel.badschussenried@drk-bc.de.

Die Bürgerstiftng Bad Schussenried ruft in diesem Zusammenhang ebenfalls zu einer Spende auf: Falls auch Sie etwas Gutes tun möchten und die Aktionen der Bürgerstiftung Bad Schussenried unterstützen wollen, freuen wir uns über Ihre Spende. Spendenkonten der Bürgerstiftung: IBAN: DE16 6309 0100 0186 7410 06, BIC: ULMVDE66 oder IBAN: DE60 6545 0070 0007 9201 52, BIC: SBCRDE666. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage https://www.buergerstiftung-bs.de.