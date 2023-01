Die Schussenquelle

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Anlagen an der Schussenquelle werden seit weit über 100 Jahren in enger Absprache mit der jeweils zuständigen Forstbehörde von der Ortsgruppe Bad Schussenried des Schwäbischen Albvereins gepflegt und instand gehalten. In all den Jahren war die Anlage durch verschiedene Ereignisse immer wieder einmal in einem bejammernswerten Zustand. Nach dem Bau der Wasserleitung im Jahr 1930 beschreibt das Protokollbuch der Ortsgruppe den Zustand der Anlagen wie folgt: „Eilig verließen die Wanderer den Ort der Verwüstung“. Im Frühjahr 2002 war dann wieder einmal ein ähnlicher Zustand wie im Jahr 1930 erreicht.

In dieser Situation entschlossen sich der Schwäbische Albverein, das damalige Staatliche Forstamt Bad Schussenried und die Stadt Bad Schussenried die Quelle mit Umgebung wieder neu zu gestalten. Im Frühjahr 2003 konnten die Instandsetzungsarbeiten rechtzeitig zum 110-jährigen Jubiläum der Albvereins-Ortsgruppe abgeschlossen werden.

Aber auch an der Schussenquelle gilt: Nichts bleibt so wie es war. Die Brücke über den Bach brach zusammen und wurde ebenso wie die drei Sitzgruppen erneuert. Die zum Teil steilen Wege werden seit Jahren durch Mountainbiker stark beschädigt. Der Verbotshinweis auf den Info-Tafeln wird mißachtet. Seit Herbst 2022 baut der Biber die Schussen zu seinem Lebensraum um. Die ins Bachbett eingelegten Trittsteine sind nun leider überflutet.

Die jährliche sogenannte Schussenputzede ist fester Bestandteil des Jahresplanes. Mitglieder und freiwillige Helfer machen sich immer wieder daran, Bänke und Treppen zu unterhalten, nach Stürmen aufzuräumen, und Müll zu beseitigen.

In den Jahren 2021 und 2022 konnten neben den jährlich anfallenden Pflegearbeiten vor allem die Schäden an den Wegen beseitigt werden. Acht Mitglieder und ein Nichtmitglied haben in über 100 Arbeitsstunden die Wege so hergerichtet, dass sie wieder gefahrlos benutzt werden können. Vertrauensmann Paul Koch dankte den Beteiligten vor allem auch dafür, dass sie immer zur Stelle sind, wenn es darum geht, sich für die Erhaltung der Anlagen an der Schussenquelle mit Zeit, Arbeitskraft und eigenem Gerät einzusetzen.