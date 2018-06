Die Schöpferin der „Wasserhüterinnen“ zieht um

Dreieinhalb Jahre lebte und arbeitete die Malerin und Holzbildhauerin im Gebäude Klosterhof 13 in Bad Schussenried, jetzt zieht sie um. Moosherr: „Kunst bedarf der Freiräume, auch und besonders der spirituellen Freiräume“

Sie habe zunehmend Probleme mit dem Vermieter ihres Ateliers und ihrer Wohnung gehabt, dem Land Baden-Württemberg. Moosherr beanstandete mehrfach nach ihrer Meinung falsche Nebenkostenabrechnungen, die sie nicht akzeptieren wolle.

Theresia Moosherr bleibt jedoch in Bad Schussenried und zieht zum 1.Januar 2015 in ein Haus auf dem Grundstück des Zentrums für Psychiatrie in der Biberacher Straße 39, dort hat sie auch 900 Quadratmeter Freigelände, in dem sie ihre Skulptuern aufstellen kann. Die Künstlerin: „Kernthema meiner künstlerischen Arbeit ist Wasser - als Ursprung allen Lebens.“ Und ihre Skulpturen, das sind ihre „Wasserhüterinnen“. Das sind bis zu fünf Meter hohe weibliche Figuren, die sie mit der Kettensäge aus den Stämmen herausarbeitet. Die Figuren stehen an Flussufern. Auf 62 Kilometern Flusslänge stehen an der Schussen 21 ihrer Werke. Sie haben Namen, heißen „Weisheit“ oder „Gerechtigkeit“ oder auch „Tiamat“. Diese Göttin der babylonischen Mythologie verkörpert das Salzwasser. Am Neckar sind auf dessen 364 Kilometen zehn Stationen auf einem „literarischen Weg“ mit Bezügen zu Hölderlin, Goethe und Schiller vorgesehen. Am 6.Dezember werden in Bad Cannstatt drei „Wasserhüterinnen“ aufgestellt. Moosherr: „Meine Wasserhüterinnen sind eine Verkörperung des Weiblichen als Bewahrerin der Schöpfung.“ Sie spricht von „Ruach“, das an bestimmten Stellen des Alten Testamentes mit „Geist“, übersetzt wird. Die Grundbedeutung ist „Wind“ und „Atem“. Die Künstlerin: „Ruach ist weiblich, zu verstehen, gleichsam als Heilige Geistin.“

Die Arbeiten von Theresia Moosherr werden von den Kommunen, Landkreisen und Forstämtern gefördert, auch vom Kreis Biberach. Zum Abschied aus dem bisherigen Domizil stellt sie „Querschnitte meiner Arbeiten von gestern und jetzt“ am Freitag, 28.November, von 14 bis 18 Uhr; am Samstag, 29.November von 11 bis 18 Uhr und am Sonntag, 30.November, von 13 bis 18 Uhr im Klosterhof 13 aus.