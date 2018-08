Die Sanierung des Schulzentrums hat oberste Priorität

Das Schussenrieder Schulzentrum soll in den nächsten fünf Jahren umfassend saniert werden. Zwölf Millionen Euro werden die Umbaumaßnahmen nach den derzeitigen Berechnungen kosten. Acht Millionen Euro muss die Stadt Bad Schussenried selbst aufbringen – und die Zuschüsse gibt es nur, wenn die Sanierung noch in diesem Jahr beginnt und bis 2023 fertiggestellt wird. Im Sommer-Redaktionsgespräch erklären FUB/BL-Fraktionssprecher Alexander Eisele und Hans Steyer, wie es gelingen soll, dass dieses Projekt nicht alle anderen geplanten Investitionen ausbremst.

Wie viel investiert werden kann

Ungefähr 1,5 Millionen Euro kann die Stadt Schussenried durchschnittlich pro Jahr investieren. „Wollen wir die Schulsanierung wie geplant durchziehen und möglichst wenig Kredit aufzunehmen, würde das bedeuten, dass alle Investitionsmittel allein in dieses eine Projekt fließen“, rechnet Alexander Eisele vor. Der Stadt wären die Hände gebunden, andere Projekte zeitgleich voranzutreiben. Für Hans Steyer und Alexander Eisele ist es daher die größte Herausforderung für das kommende Jahr, dafür zu sorgen, dass es aufgrund des Mammutprojekts in anderen Bereichen nicht zum Stillstand kommt. Und um das zu gewährleisten, schrecken die beiden auch nicht davor zurück, laut über die Aufnahme neuer Kredite nachzudenken. „Die Stadt ist mittlerweile quasi schuldenfrei. Wir müssen jetzt schauen, wie es weitergeht, ohne dabei Kredite für Pflichtaufgaben per se zu verteufeln“, gibt Eisele zu bedenken.

Im Umkehrschluss bedeute das jedoch auch: Für unnötige Ausgaben sei definitiv kein Geld da. „Wir sind nicht Biberach, wir müssen klar abwägen, was wir uns leisten können.“

Sporthalle: keinen Schritt weiter

Beide Fraktionssprecher vertreten weiterhin die Meinung, dass eine Teilsanierung der Sporthalle völlig ausreichend wäre. Dass es bei diesem Thema in den vergangenen zwölf Monate keine wesentlichen Fortschritte gegeben hat, finden die beiden Fraktionssprecher frustrierend. „Hätten wir den Gemeinderatsbeschluss aus dem Jahr 2016 umgesetzt, bei dem wir mehrheitlich für die Teilsanierung votiert haben, dann hätten wir jetzt, abgesehen von den Umkleiden, eine Halle auf dem Niveau eines Neubaus“, ist sich Eisele sicher. „Stattdessen sind wir aber so weit entfernt von einer Lösung wie noch nie.“ Warum? Darauf gebe es keine einfache Antwort. Seit mehr als einem Jahr diskutiert die Arbeitsgruppe, nach welcher Methode die unterschiedlichen Varianten – Neubau oder Sanierung – miteinander verglichen werden sollen. Bisher ohne Ergebnis.

Kitas: Gebäude untersucht

Vorwärts hingegen, wenn auch nur in kleinen Schritten, geht es beim Thema Kindergarten: Inzwischen sei der Zustand der Gebäude erfasst, der Bericht liege dem Gemeinderat jedoch noch nicht vor. Für Eisele und Steyer steht fest, dass nicht alle Einrichtungen in ihrer jetzigen Form bestehen bleiben werden. „Es ist fraglich, ob wirklich alle Kindergärten in der Kernstadt sowohl Ganztagsplätze als auch eine Betreuung für unter Dreijährige anbieten müssen“, so Eisele.

Zellersee: Badestelle kommt

Zufrieden ist Hans Steyer mit dem Entschluss, dass der Zellersee ab 2019 als Badestelle betrieben werden soll. Die erste Sitzung der neuen Arbeitsgruppe sei sehr effektiv gewesen. „Ziel ist es, dem Gemeinderat bezüglich der offenen Fragen auf jeden Fall noch dieses Jahr Ergebnisse vorzulegen, sodass der Betrieb im nächsten Jahr gesichert ist“, so Steyer. Geklärt werden muss unter anderem die Frage, welche Art von Gastronomie es auf dem Gelände geben soll.

Dranbleiben beim Leerstand

Nicht aus den Augen verlieren will die FUB/BL-Fraktion das Thema Leerstand. „Wir können den Händlern nichts überstülpen, aber wir können eine Vermittlerposition einnehmen“, glaubt Eisele. Es sei wichtig, die Geschäftsleute in Bad Schussenried mit dieser Herausforderung nicht alleine zu lassen.

Erster Schritt sei eine Ist-Aufnahme: Genau zu klären, wo es Leerstand gibt, was für Flächen wahrscheinlich demnächst zur Verfügung stehen und inwieweit es Nachfolgeregelungen gibt. Die Erstellung des Einzelhandelskonzept sei ein wichtiger Schritt gewesen. Nun gelte es, dran zu bleiben und die Empfehlungen Schritt für Schritt umzusetzen. Dann sei auch garantiert, dass das neue Areal Metzgergässle den Handel in der Innenstadt ergänze anstatt ihm zu schaden.