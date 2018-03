In der Stadthalle Bad Schussenried gibt es am Donnerstag, 15. März, um 19 Uhr einen kostenlosen Vortrag zum Thema „Das Lernen lernen“. Ein erfahrener Lerncoach des Vereins „LVB Lernen“ erläutert, welche Faktoren das Lernen der Kinder beeinflussen und wie Eltern ihre Kinder dabei effektiv unterstützen können. Mit einfachen und direkt umsetzbaren Tipps und Techniken für unterschiedliche Lerntypen können Kinder so dauerhaft zum bestmöglichen Lernerfolg geführt werden.