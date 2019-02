Seit dem Schuljahr 2016/2017 ist es möglich, an den Realschulen in Baden-Württemberg sowohl den Realschul- als auch den Hauptschulabschluss zu machen. Im kommenden Schuljahr wird der erste Jahrgang der G-Schüler – das G steht dabei für „grundlegendes Niveau“ – den Hauptschulabschluss nach Klasse 9 machen.

In Biberach wird es an der Dollinger-Realschule im kommenden Schuljahr voraussichtlich genügend G-Schüler geben, um mit ihnen eine eigene Klasse zu bilden. In Bad Schussenried sieht die Situation ganz anders aus. An der Jakob-Emele-Realschule (JERS) gibt es derzeit keinen einzigen Schüler, der auf dem niedrigeren Niveau unterrichtet wird. Obwohl die Grundschulempfehlung nicht mehr verbindlich ist, schicken die meisten Schussenrieder Eltern ihre Kinder lieber gleich auf die Werkrealschule, wenn diese eine entsprechende Empfehlung nach Klasse 4 erhalten. „Die Werkrealschule hat bei uns einen guten Ruf und das spiegelt sich in den Schülerzahlen wider“, ist sich Realschulrektor Albrecht Binder sicher. Die Zusammenarbeit zwischen den Schulen, die sich einen Campus teilen, sei sehr eng. Wenn sich die Leistung eines Schülers verbessere oder verschlechtere, sei ein Wechsel der Schulform jederzeit möglich.

Dennoch ist Binder von der Realschulreform und dem neuen Bildungsplan überzeugt. Das hat sicherlich nicht unwesentlich damit zu tun, dass er an dessen Entstehung beteiligt war. Binder ist Mitglied der Arbeitsgemeinschaft der Realschulrektoren und -rektorinnen in Baden-Württemberg und ist momentan auch stellvertretender Vorsitzender des Gremiums. Zur Entstehungszeit der Reform stand er dem Kultusministerium in beratender Funktion zur Seite.

Seit des Inkrafttretens des neuen Bildungsplans gelten die Klassen 5 und 6 als Orientierungsstufe. Es wird dabei auf M-Niveau unterrichtet, dem Standard für Realschulen. „Damit haben wir verhindert, dass die Realschulen an Niveau einbüßen und ihren Status verlieren“, sagt Binder. Dennoch seien diese beiden Schuljahre eine Chance, auch schwächere Schüler auf Realschulniveau zu bringen. Dass die Fünftklässler nicht mehr sitzenbleiben können und eine erste Evaluation erst am Ende von Klasse 6 stattfinde, trage dazu bei. „Für Schüler, die gerade so auf der Kante zwischen Hauptschule und Realschule in Klasse 4 stehen, ist das eine echte Chance – und es gibt viele, die sie nutzen“, sagt Binder. Möglich machen das aber vor allem die Poolstunden, die das Kultusministerium seit der Reform zur Verfügung stellt. Dadurch können beispielsweise in Bad Schussenried die Sechst-, Siebt- und Achtklässler im Fach Englisch in drei kleine Gruppen aufgeteilt werden. Die individuelle Betreuung wird dadurch deutlich intensiver. Zudem gibt es jede Woche ein oder zwei Lernzeitstunden, in denen die Schüler weitere Defizite in Deutsch, Mathe oder Englisch ausgleichen können.

Eltern sind zufrieden

Ulrich Zimmermann ist Elternbeiratsvorsitzender an der JERS. Sein Sohn Michel geht in die 8., Tom in die 6. Klasse. „Wir sind sehr zufrieden damit, wie unsere Kinder hier gefördert werden“, sagt er. „Es macht sich deutlich in den Noten bemerkbar, dass es in mehreren Fächern eine spezielle Förderung gibt“, so Zimmermann. Die Jungen erhielten beide eine Realschulempfehlung nach der Grundschule, „deswegen war es für uns klar, dass sie auch an eine Realschule sollen“, sagt der Vater aus Oggelshausen. Michels Jahrgang war der erste, der nach dem neuen System unterrichtet wurde. „Dass es die Möglichkeit gab, dass Michel auf dieser Schule bleiben konnte, selbst wenn seine Leistung sich zwischendurch verändert, fanden wir von Anfang an gut“, sagt Zimmermann.

„Uns Lehrern erleichtern die zusätzlichen Poolstunden das Unterrichten enorm“, sagt Pädagoge Daniel Maucher. Auch wenn es in Bad Schussenried derzeit keine G-Schüler gebe, die Schülerschaft werde schon seit vielen Jahren immer heterogener. „Das Niveau, mit dem die Viertklässler zu uns kommen, wird immer unterschiedlicher“, erklärt er. „Manche haben noch enorme Probleme mit der Rechtschreibung, andere mit den Grundrechenarten.“ Um das aufzuholen, sei die Aufteilung in kleinere Gruppen ideal. Dabei geht die Realschule in Bad Schussenried einen ganz eigenen Weg: Sie teilt die Gruppen nicht nach Leistung ein, sondern bringt gezielt schwache und starke Schüler zusammen. „Wir legen viel Wert darauf, niemanden abzustempeln und die Sozialkompetenz der Schüler zu stärken – und das klappt in diesen Gruppen sehr gut“, sagt er.

Fortbildungen für Lehrer

Auch wenn es für ihn kein Problem darstellt: Maucher weiß, dass nicht alle Kollegen sich ausreichend vorbereitet fühlen, um in Zukunft auch die Hauptschulprüfung abzunehmen. Das Kultusministerium hat auf dieses Problem reagiert und bietet nun spezielle Fortbildungen für Realschullehrer mit dem Schwerpunkt „Hinführung zum Hauptschulabschluss“ an.

Kultusministerin Susanne Eisenmann scheint sich bewusst zu sein, dass die Realschulreform nicht überall reibungslos umgesetzt werden kann. „Im Gespräch mit den Realschulen vor Ort höre ich in letzter Zeit immer häufiger, dass es Schwierigkeiten gibt, die Schüler nebeneinander zum Hauptschulabschluss und zur mittleren Reife zu führen“, teilte sie der „Schwäbischen Zeitung“ auf Anfrage mit. „Mir ist es deshalb ein wichtiges Anliegen, mit den Lehrerverbänden das Thema Hautschulabschluss an Realschulen in einem Gespräch zu vertiefen“, so Eisenmann.