Auf den World Blasmusik Days treten von Donnerstag bis Sonntag einige Berühmtheiten der Blasmusik-Szene auf dem Schussenrieder Festplatz auf. Die Brass-Gruppen interpretieren Blasmusik auf eine moderne und fetzige Weise. Die „Schwäbische Zeitung“ stellt die bekanntesten Bands des Festivals vor.

Das Blasmusik-Festival startet am Donnerstag um 15 Uhr. Während am Nachmittag noch die traditionelle Blasmusik mit der Stadtkapelle Schussenried vorherrscht, wird es gegen Abend mit Gruppen wie den Partyböcken immer rockiger. Die zehn Musiker aus ganz Süddeutschland versprechen gute Stimmung von Anfang bis Ende. Ab 22 Uhr treten die überregional bekannten Fäaschtbänkler auf. Die fünf jungen Männer aus der Schweiz stehen schon seit mehr als einem Jahrzehnt zusammen auf der Bühne. Der Mix aus verschiedenen Musik-Stilrichtungen verleiht der Gruppe einen besonderen Sound.

Am Freitag geht es schon morgens um 9.30 Uhr mit Brass Buebe im Festzelt los. Die sechsköpfige Band bedient sich aus dem Bereich Rock- Pop- und Chartmusik und trat schon auf dem Woodstock der Blasmusik auf. Am Mittag steht den Besuchern der Worl Blasmusik Days ein bunter Mix aus verschiedenen musikalischen Stilrichtungen, die durch die Blechblasinstrumente einen ganz neuen Charme erhalten. Die Hauptattraktion am Abend ist die Brass-Band Kellerkommando. Die fünf Musiker erschaffen mit ihrem Mix aus pumpenden Beats und klassischer Blasmusik einen eingängigen Sound der zum ausgelassenen Feiern anregt.

Der Samstag steht ganz im Zeichen des Brass. Nachdem am Morgen die Humpa Bumpa Revolution mit traditionellen und modernen Stücken die Stimmung im Festzelt zum Kochen bringt, stehen am Mittag bekannte Brass-Gruppen auf dem Programm. So tritt die Jägermeister Blaskapelle auf und verpasst klassischen Partyhits einen neuen Anstrich. Der Höhepunkt des Abends ist der Auftritt von Folkshilfe um 22 Uhr. Die österreichische Gruppe zeichnet sich vor allem durch den kraftvollen Einsatzes einer steririschen Harmonika aus und begeistert ihre Fans mit selbstgeschriebenen Liedern.

Das bunte Festival klingt am Sonntag mit einem Familientag aus. Mit einem Frühschoppen ab 9 Uhr bedanken sich die Veranstalter bei ihren Gästen und bei den Anwohnern. Musikalisch untermalt wird das gemütliche Beisammensein von der Schussenrieder Stadtkapelle und einigen weiteren Künstlern. Den Abschluss bildet die Friedrichshafener Gruppe Blechles Buaba. Die acht Jungs setzten ab 15.45 Uhr nochmals alles daran, das Publikum anderthalb Stunden lang mitzureißen, bevor die World Blasmusik Days ein Ende haben.