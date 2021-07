„die brille“ spendet an Bürgerstiftung

Das Schussenrieder Brillengeschäft „die brille“ Bad Schussenried spendet 1000 Euro an Bürgerstiftung „Hilfe für Menschen in Not“. Bei einer Sehtestaktion wurde pro Brillenkauf 25 Euro gespendet, dabei kam eine Summe von knapp 1000 Euro zusammen, die von Inhaber Thomas Schuhmacher aufgerundet wurde. Ewald Ziller, dem Leiter der Organisation „Hilfe für Menschen in Not“, nahm die Spende entgegen und bedankte sich im Namen der Betroffenen. „Ja, der Betrag kommt da an, wo er dringend benötigt wird. Für uns ist es wichtig, gezielt helfen zu können, Familien in Not zu unterstützen und ihnen das Leben etwas zu erleichtern“, so Ziller.