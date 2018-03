Der Schussenrieder Gemeinderat hat nicht nur, wie berichtet, Maßnahmen gegen den Pflanzenbewuchs im Zellersee beschlossen. Er legte die Modalitäten für den Betrieb des Freibads durch die Firma PVM fest – vorerst für dieses Jahr. Das verschafft den Verantwortlichen Zeit, in Ruhe ein Gesamtkonzept zu entwickeln. „Dass wir etwas machen müssen, ist für uns klar“, sagte Alexaner Eisele (FUB/BL). „Aber das braucht mehr Vorlauf.“

So werden dieses Jahr keine zusätzlichen Freizeitgeräte angeschafft, allenfalls das defekte Trampolin ersetzt. Entscheidungen über größere Investitionen in Spielgeräte und ins gastronomische Angebot möchten die Verantwortlichen nicht übers Knie brechen und im Lauf dieses Jahres gründlich abwägen. Trotzdem sollte die Badesaison 2018 nicht ins Wasser fallen: „Es ist wichtig, dass von Mai an wieder ein Badebetrieb möglich ist“, sagte Bürgermeister Achim Deinet. Ganz in diesem Sinne bekräftigte der Rat mehrheitlich seinen Beschluss vom Februar, dass der Zellersee ein Naturfreibad mit Aufsicht bleiben soll. Er beauftragte damals die Verwaltungund mit PVM über einen einjährigen Vertrag zu sprechen. Die Servicefirma aus Illmensee (Kreis Sigmaringen) hätte gerne eine längere Laufzeit gehabt, erklärte sich aber inzwischen zu einer Betriebsführung für ein Jahr bereit. Das lobte Wolfgang Dangel (Freie Wähler) ausdrücklich: „Es ist gut, dass PVM so flexibel ist.“ Die Vereinbarung und die begleitenden Beschlüsse umfassen folgende Punkte:

PVM übernimmt die Betriebsführung inklusive Aufsicht für die Badesaison 2018. Die Öffnungszeiten sind unter der Woche von 7.30 bis 9 Uhr und 13 bis 19 Uhr sowie samstags und sonntags von 9 bis 19 Uhr. Im Zeitraum Mai bis September kann die Stadt kurzfristig die Öffnungszeiten verlängern, zum Beispiel in Schönwetterperioden; PVM hält hierfür maximal von 6 bis 21.30 Uhr Fachpersonal bereit. PVM kassiert die Eintrittspreise der Badegäste und erhält zusätzlich von der Stadt ein Honorar. Im Angebot war dies – allerdings bei einer zweijährigen Laufzeit – mit 86 105 Euro jährlich angegeben. Für jede zusätzliche Öffnungsstunde werden 49 Euro fällig. Diese Vereinbarung billigte der Rat mit zehn zu fünf Stimmen, die CDU-Fraktion stimmte geschlossen mit Nein.

PVM hatte vorgeschlagen, zum Kassieren der Eintrittsgelder einen Ticketautomaten anzuschaffen. Die Frage war, ob sich der Kauf angesichts der Zwischenlösung für ein Jahr lohnt. Einstimmig beauftragte der Rat die Verwaltung, hierfür eine Lösung zu suchen, „möglichst ohne Kauf“ eines Kassenautomaten.

Eine Gastronomie wird es dieses Jahr nicht geben, die Badegäste können sich über Automaten mit Getränken und Snacks versorgen. Für die Zukunft deuteten jene Räte, auf die sich die Mehrheiten stützten, ihren Wunsch für ein gastronomisches Angebot als Teil des längerfristigen Gesamtkonzepts an.

Es wird ein kleines Mähboot für 18 000 Euro angeschafft, beschloss der Rat mit acht zu sechs Stimmen bei Enthaltung der fraktionslosen Rätin Susanne Diesch. Wie berichtet, soll das Ablassen des Wassers im Abstand von vier bis sechs Jahren das Tausendblatt zurückdrängen. Die Experten hoffen, dass Frost im Winter der Wasserpflanze zusätzlich zusetzt. Regelmäßiges Mähen soll ein Übriges tun. Peter Vollmer (CDU) hätte das Mähboot lieber gemietet, solange ein Gesamtkonzept aussteht; er argumentierte mit den Kosten, zumal er noch keine Rechnung für den Personaleinsatz beim Mähen gesehen habe. Eisele konterte, das Mähboot sei „das Einzige, wo ich gerne eine langfristige Verpflichtung eingehe“: Man werde es auf Dauer brauchen, wie auch immer es mittelfristig weitergehe.

CDU bemängelt hohe Kosten

Dangel und Frank Spähn (Freie Wähler) pflichteten bei: Die Anschaffung lohne sich, da man realistischerweise öfters mähen müssen, um das gewünschte Ergebnis zu erzielen. Die Wasserpflanze ist im Grunde unschädlich und beeinträchtigt nicht die einwandfreie Wasserqualität. Vielen Badegäste empfinden aber die Berührung mit dem Tausendblatt als unangenehm; zudem möchten die Verantwortlichen nicht das Risiko eingehen, dass sich ein Schwimmer darin verheddert. „Wir wollen den See nicht verkommen lassen“, sagte Dangel und schob einen Vorwurf hinterher: „Genau das will die CDU.“ Vollmer wies dies zurück: „Solche pauschalen Anschuldigungen sollten nicht das Niveau der Debatte sein.“ Er hatte zu Beginn die Ablehnung der CDU mit den hohen Kosten begründet, die seit der Beratung im Februar sogar noch gestiegen seien. Seiner Rechnung nach kostet die beschlossene Zwischenlösung die Stadt circa 140 000 Euro.