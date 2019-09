Deutsche Meisterschaft: Dieser Liebherr-Mitarbeiter tritt beim Stapler-Cupan

Mit einem zwei Tonnen schweren Gabelstapler eine winzige Palette auf den Milimeter genau ablegen. Um solche Aufgaben geht es beim 15. Stapler-Cup in Aschaffenburg vom 19. bis zum 21. September.

Bei dem Wettkampf wird neben der deutschen Meisterschaft die Weltmeisterschaft im Staplerfahren ausgetragen. Wilfried Branz arbeitet in der Logistik-Abteilung bei Liebherr in Bad Schussenried und tritt bei der deutschen Meisterschaft an.

Der 38-Jährige Branz ist ein alter Hase im Stapler-Geschäft. Seit neun Jahren nimmt er schon für das Liebherr-Stapler-Team an Wettkämpfen teil.

Bei den deutschen Meisterschaften in Aschaffenburg war er in den vergangenen Jahren in der Teamwertung immer dabei und stand mit seinen Kollegen schon mehrere Male auf dem Treppchen. 2013 qualifizierte sich Branz das erste Mal in der Einzelwertung der deutschen Meisterschaften. „Das war damals leider eine Nullnummer“, sagt der 38-Jährige.

Motiviert in den Wettkampf

Durch einen Sieg in der Regionalmeisterschaft hat es Branz heuer wieder geschafft, sich in der Einzelwertung zu qualifizieren. Dementsprechend motiviert geht der Logistiker in den Wettkampf.

„Ich will in Aschaffenburg natürlich den ersten Platz belegen. Allerdings muss mich dabei auch ein gewisses Glück begleiten“, sagt der Liebherr-Mitarbeiter.

In den Disziplinen müssen die Staplerfahrer ihr Feingefühl beweisen. Mit verschiedenen Staplermodellen müssen die Teilnehmer anspruchsvolle Parcours absolvieren, die ihrem Arbeitsalltag ähneln: So sind zum Beispiel Bälle oder Flüssigkeiten stellvertretend für instabiles oder gar gefährliches Ladegut sicher von A nach B zu transportieren.

Wer gut fährt, der fährt auch sicher. Wilfried Branz

Das alles geschieht unter Zeitdruck. „Es kommt zum einen auf die Ruhe und zum anderen auf die Schnelligkeit an“, erklärt Branz.

Ein wichtiger Aspekt beim Stapler-Cup ist die Sicherheit. So solle der Wettkampf zur Verbesserung der Sicherheit in Lagern und Logistikbetrieben dienen, so die Veranstalter.

„Wenn man beispielsweise rückwärts fährt ohne zu schauen oder sich nicht anschnallt, bekommt man Abzüge“, erklärt Branz. Für den Logistikarbeiter hängt das fahrerische Können der Staplerfahrer klar mit der Sicherheit in den Betrieben zusammen: „Wer gut fährt, der fährt auch sicher.“

Staplerfahrer aus der ganzen Welt

Fast 2000 deutsche Staplerfahrer, Frauen wie Männer, traten zwischen April und August in 25 Regionalmeisterschaften an. 75 Finalisten fahren nun beim Stapler-Cup um die Titel. Neben den deutschen Meisterschaften wird in Aschaffenburg außerdem die Weltmeisterschaft im Staplerfahren ausgetragen. 54 Männer und Frauen aus 18 verschiedenen Nationen kämpfen darum, den amtierenden Weltmeister Deutschland vom Thron zu stoßen. Die Veranstalter rechnen beim Stapler-Cup mit 10 000 bis 15 000 Besuchern.