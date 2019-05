Derby in Bad Buchau endet vor 600 Zuschauern remis

Vor 600 Zuschauern hat sich der FV Bad Schussenried in der Fußball-Bezirksliga Donau beim SV Bad Buchau in Unterzahl ein 3:3 (2:2)-Remis erkämpft. Der Vorsprung des Spitzenreiters auf Verfolger Ehingen schmolz auf einen Punkt.

Bad Buchau erwischte einen Blitzstart und führte durch Johannes Schuster (6.) und Jannik Martin (7.) früh mit 2:0. Doch dann kam die Phase des Felix Bonelli, der es wieder mal verstand, seinen Körper einzusetzen. Vor dem 2:1 (27.) setzte er sich clever gegen seinen Gegenspieler durch und auch beim Ausgleich (45.+3) machte er eine Drehung, beide Gegenspieler gingen zu Boden und er schob die Kugel ins Tor. In der 63. Minute dezimierte sich der Titelanwärter durch eine Gelb-Rote Karte. Sebastian Wildenstein versuchte immer wieder, die Löcher zu stopfen und schien irgendwann mit seiner Kraft am Ende. Trotzdem gingen die Violetten in Führung, doch nach einem schönen Angriff über die Außen gelang dem eingewechselten Gnannt der verdiente Ausgleich für die Gastgeber.