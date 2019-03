Dr. Kurt Diemer hält am Sonntag, 31. März, berichtet Kurt Diemer vom „Schwarzen Veri“ und andere Räubern im Oberschwäbischen Museumsdorf Kürnbach. Der Vortrag beginnt um 15 Uhr im Tanzhaus des Museumsdorfs. Schon die Art seines Todes war spektakulär: 1819, vor 200 Jahren, starb der „Schwarze Veri“, bürgerlich Franz Xaver Hohenleiter, im Ehinger Tor, als der Blitz in sein Gefängnis einschlug. Diese Geschichte ist tatsächlich überliefert, doch ranken sich inzwischen auch zahlreiche Anekdoten um den Schurken, der mit anderen Räubern vor 200 Jahren sein Unwesen in Oberschwaben trieb. Bei seinem Vortrag richtet Kurt Diemer seinen Blick auf das Leben des legendären Bösewichts und bringt Licht in Realität und Mythos. Kurt Diemer war nicht nur jahrzehntelang Kreisarchivar und Museumsleiter in Kürnbach, sondern ist bis heute einer der besten Kenner der oberschwäbischen Geschichte.