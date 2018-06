Der Landkreit beglückwünscht Wilfried Steuer zum 85. Geburtstag

Zahlreiche Weggefährten haben bei der Feier zum 50-jährigen Bestehen des Oberschwäbischen Museumsdorfes Kürnbach dem Landrat a. D. Wilfried Steuer nachträglich zum 85. Geburtstag gratuliert.

Landrat Heiko Schmid würdigte bei einem kleinen Empfang seinen Vorvorgänger im Amt. Steuer wirkte von 1968 an in Saulgau und von 1973 an in Biberach als Landrat und galt stets als Mann des Volkes. Zudem hatte er stets ein offenes Ohr für die Pläne des Freilichtmuseums.

Zu seiner besonderen Freude durfte Steuer zum Abschluss des kleinen Festakts die von ihm gegründete Kreisjugendmusikkapelle beim Kreislied dirigieren. (amka)