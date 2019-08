Der Kartenverkauf für nächstes Jahr läuft schon

Bei herrlichem Festivalwetter haben tausende Besucher am Wochenende ausgelassen auf dem World of Blasmusik Days-Areal in Bad Schussenried gefeiert. Selbst auf dem Campingplatz, deren Camper aus Nah und Fern ihre Zelte und Schlafwagen aufschlugen, wurde musiziert und Party gefeiert.

Auch das nahe gelegene Zellersee-Freibad wurde von den Campern rege in Anspruch genommen. „Viele junge Festivalbesucher suchten sich zwischendurch Abkühlung im Freibad“, so Walter Hermanutz aus Bad Schussenried. Auch Olaf und Edda Kurkowski aus Tuttlingen sind begeistert. „Es ist eine herrliche Atmosphäre hier und alles so familiär und angenehm, alles nette Leute und viel geniale Musik, wir sind nächstes Jahr mit Sicherheit wieder dabei.“

Höhepunkte am Samstag waren die Jägermeisterblaskapelle und die Band Folkshilfe aus Österreich. Mit ihrem Power-Brassband-Sound und den tänzerischen wie auch akrobatischen Breakdance-Einlagen lieferte die Jägermeisterblaskapelle eine klasse Show ab und brachte das Publikum zum Beben. Die dreiköpfige Band Folkshilfe aus Österreich brachte das Publikum mit ihrem unverkennbaren „Quetschn-Synthi-Pop-Sound“ und Ihren Hits wie „Hey du“, „Mir laungts“ und „Maria Dolores“ zum tanzen und mitsingen. „Quetschn“ steht für eine steirische Ziehharmonika. Bei Musiker Florian Ritt ist sie noch mit einem Synthesizer verbaut und bringt so den einzigartigen Sound zum Tragen.

Am Ende bedankte sich Veranstalter Chris Stephan auf der Bühne bei Publikum, Sponsoren und bei allen, die mit ihrem Einsatz dieses Festival erst möglich gemacht haben. Der Vorverkauf für das nächste Festival vom 20. bis 23. August 2020 in Bad Schussenried hat bereits begonnen.