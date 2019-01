Wer ist für den Unterhalt des Federbachs zuständig, im Bereich der Torfwerk-Siedlung bei Reichenbach? Diese Frage ist seit Jahren ungeklärt. Die FUB/BL-Fraktion hat zur Klärung der Situation einen Antrag zum Haushaltsplan 2019 gestellt, der in der nächsten Gemeinderatssitzung am 7. Februar nun diskutiert wird.

Die Torfwerk-Siedlung im Steinhauser Ried gibt es seit 1954. Das Gebiet ist Teil des Federseerieds. 1764 begann dort der Torfabbau zu Heizzwecken durch das Kloster Schussenried. Nach dem Krieg wurden neun Familien aus Ostpreußen, Schlesien, Pommern und Mecklenburg dort angesiedelt – und ein Landwirt aus Muttensweiler. Die Vertriebenen waren froh, eine neue Heimat gefunden zu haben. Sie ahnten damals jedoch nicht, wie schwierig die Bewirtschaftung dieses speziellen Bodens sein würde.

Das Steinhauser Ried – und damit auch die Siedlung – wird über den Federbach entwässert. Bei Starkregen hatten die Bewohner der Siedlung aber schon immer das Problem, dass die Keller voll liefen. 1955 wurde daher ein erstes Pumpwerk eröffnet und 1970 ein zusätzliches Schöpfwerk installiert.

„Lange Zeit war es so, dass wir das Schöpfwerk nur bei Starkregen laufen lassen mussten“, erläutert Walter Seifert, dessen Eltern zu den ersten Bewohnern der Siedlung gehörten. Ansonsten reichte es aus, die Schleusen zu öffnen. Das überschüssige Wasser lief von allein ab. Da der Federbach an dieser Stelle jedoch seit Jahren nicht mehr geräumt wurde, ist er mittlerweile stark verlandet. Schlamm und Teile der Böschung sind in den Graben gerutscht und verhindern den natürlichen Wasserabfluss. „Wir müssen daher das Schöpfwerk fast jede Nacht laufen lassen, was deutlich höhere Stromkosten verursacht“, erklärt Seifert.

Die Anlage wird vom Wasser- und Bodenverband Torfwerk betrieben. Mitglieder des Verbands sind die Anwohner und die Stadt Bad Schussenried. Bisher war es so, dass die Zinsen des Kapitalstocks des Verbands ausreichten, um die Stromkosten zu zahlen. In der jetzigen Niedrigzinsphase ist das jedoch nicht mehr so – und auch durch den erhöhten Strombedarf haben sich die Kosten deutlich erhöht.

FUB/BL–Fraktion stellt Antrag

Seifert sieht die Stadt in der Pflicht, sich um das Problem zu kümmern. Vor einigen Wochen ging er darum auf Vertreter aller Fraktionen zu und erläuterte ihnen die Problematik. Die FUB/BL-Fraktion stellte daher nun den Antrag, dass die Stadt Bad Schussenried ihrer Unterhaltspflicht für den Federbach nachkommt, diesen 2019 räumt und auch künftig den Wasser- und Bodenverband Torfwerk finanziell in seiner Arbeit unterstützt. Aus Sicht des Landratsamts und der dort zuständigen Behörden ist die Sachlage klar. Der Federbach ist ein Gewässer zweiter Ordnung. „Die Stadt Bad Schussenried ist demnach für die Unterhaltung zuständig und verpflichtet“, erklärt Landratsamt-Pressesprecher Bernd Schwarzendorfer. „Soweit wir als Wasserwirtschaftsamt derzeit wissen, ist Eigentümer des Pumpwerks der Wasser- und Bodenverband. Demnach wäre er auch für die Unterhaltung des Werks verantwortlich.“ Im Rahmen ihrer Unterhaltungspflicht müsse die Stadt jedoch sicherstellen, dass das Wasser des Federbachs gut und ohne Rückstau abfließe.

Anfang dieser Woche hat es nun ein Vor-Ort-Gespräch mit der Stadt, dem Wasserwirtschaftsamt, der unteren Naturschutzbehörde des Landratsamtes, dem höheren Naturschutzbehörde des Regierungspräsidiums, dem Biberbeauftragten, Vertretern des Wasser- und Bodenverbandes und betroffenen Bürgern gegeben. Dabei sei vereinbart worden, dass die Stadt ihrer Unterhaltungspflicht nachkomme. „Unter anderen wird sie den Bach entschlammen. Der Zeitpunkt dafür hängt von der Vegetation ab und muss noch mit der unteren Naturschutzbehörde abgestimmt werden“, erklärt Schwarzendorfer.